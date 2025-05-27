Furkan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

FURKAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Furkan

Furkan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



FURKAN İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli Furkan isminin, TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde iki anlamı vardır:

-İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey.

-Kur'an-ı Kerim.

-Furkan, TDV ansiklopedisine göre “iki şeyin arasını ayırmak” mânasına gelen fark kökünden masdar olup “hakla bâtılı, imanla küfrü, helâl ile haramı... ayırıp belirlemek” anlamında kullanıldığı gibi zıt değerlere sahip olan şeylerin birbirinden seçilip ayrılmasını sağlayan ölçüyü de ifade eder.



FURKAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Duygusal ve içgüdüsel kararlar alır. Adalet duygusu güçlüdür, haklının yanında yer alır.

Bağımsızlığına düşkündür, kendi ayakları üzerinde durmak ister. Derin düşünen, ruhsal konulara ilgi duyan kişilerdir. İnsan ilişkilerinde sadıktır ve güvenilir bir dost olabilir.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

FURKAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Furkan Andıç, Furkan Palalı, Furkan Korkmaz (basketbolcu), Furkan Dede.

Furkan ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:

Aslan, Atakan, Adnan, Ayhan, Ramazan, Kaan, Cihan, Hakan, Haktan, Serkan, Tarkan, Erkan, Haktan, Yaman, Çolpan, Candan, Ceylan, Handan, Canan, Suzan. (F ile başlayan erkek bebek isimleri )