Aslan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Türkçe kökenli Aslan ismi Türkiye'de kullanılan isimler arasında. Peki, Aslan isminin anlamı ne? Aslan ismi ne demek? Bu yazımızda Aslan isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
ASLAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Aslan
- Cinsiyet: Erkek
- Köken: Türkçe
ASLAN İSMİNİN ANLAMI
Türkçe kökenli bir isim olan Aslan, ''Afrika ve Asyaʼda yaşayan, erkekleri yeleli, kuyruğu püsküllü, çok koyu sarı renkli yırtıcı bir memeli türü''dür. Aslan ismi ayrıca, "gürbüz ve güçlü adam" anlamında da erkek bebeklere verilir. Eski Türkçeden başlayarak kullanılır (arslan). Orta Türkçede arslan biçimi geçer. Eski Kıpçakçada da arslan olarak kullanılır.
ASLAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Tüm sayıların en etkileyici olanı senin ki. Şimsek gibisin, güçlü fikirler, içsel sezgiler ve hatta tahmin edilemeyen psişik güçler... Sen kendinin farkında olmayan güçlü bir varlıksın. Güçlü çekimler (enerjiler) için kanal (kapı, alan vs..) gibisin. Fakat duygusal ve psikolojik açıdan kendi huzurun için bu enerjiyi yönlendirmeyi öğrenmen gerekir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
ASLAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER
Aslan ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır. Ancak Aslan ismi 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Aslan' karakterinden sonra oldukça popüler olmuştur.
Aslan ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:
Adnan, Ayhan, Furkan, Ramazan, Kaan, Cihan, Hakan, Haktan, Serkan, Tarkan, Erkan, Haktan, Yaman, Çolpan, Candan, Ceylan, Handan, Canan, Suzan. (A ile başlayan erkek bebek isimleri )
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
A: Bir ismin baş harfi 'A' olduğunda, o kişiler genellikle sorumluluk sahibidir. Ve bu insanlar başkalarının fikirlerine çok önem verir, dinlerler.
S: Hayatı boyunca güç ve iktidar için yaşar diyebiliriz.
L: Duygusal olmaktan çok rasyonel bir yapıları vardır. Ayakları yere sağlam basar. Ama biraz alaycı tavırları vardır.
A: İsmin içinde yer alan “A” harfi, anı kaçırmakla ilgili endişe etmeyen, anı yaşayan bir enerjiyi sembolize eder.
N: “N” harfine sahip insanlar şaşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir ve anlayışlı insanlardır.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Aslan İsminin Numerolojisi: 2
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★
Aşk ★★
Sağlık ★★★★
Para ★★
Aile ★★★★
Arkadaşlık ★★★★★
İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI
Aşık olduğunda, 2 rakamı doğal sezgileri nedeniyle umutlu ve destekleyici bir partner türüdür. Ayrıca bu kişiler, partneriyle ilgili bir sorun olduğunda veya ilişkide bir sorun olduğunda bunu direkt çekinmeden söyleyebilen kişilerdir. 2 numara sevildiğini ve ilgi gösterildiğini hissettiği sürece dünyada her şey harikadır, ancak işler şüpheye düştüğünde kıskançlık başlayabilir.
ASLAN İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Turuncu
Şanslı Numaraları: 8, 9, 13, 22 ve 33
Şanslı Günü: Perşembe
Şanslı Ayı: Nisan
Şanslı Taşı: İnci