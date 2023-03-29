Aslan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ASLAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Aslan

Aslan Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



ASLAN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Aslan, ''Afrika ve Asyaʼda yaşayan, erkekleri yeleli, kuyruğu püsküllü, çok koyu sarı renkli yırtıcı bir memeli türü''dür. Aslan ismi ayrıca, "gürbüz ve güçlü adam" anlamında da erkek bebeklere verilir. Eski Türkçeden başlayarak kullanılır (arslan). Orta Türkçede arslan biçimi geçer. Eski Kıpçakçada da arslan olarak kullanılır.

ASLAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Tüm sayıların en etkileyici olanı senin ki. Şimsek gibisin, güçlü fikirler, içsel sezgiler ve hatta tahmin edilemeyen psişik güçler... Sen kendinin farkında olmayan güçlü bir varlıksın. Güçlü çekimler (enerjiler) için kanal (kapı, alan vs..) gibisin. Fakat duygusal ve psikolojik açıdan kendi huzurun için bu enerjiyi yönlendirmeyi öğrenmen gerekir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ASLAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Aslan ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır. Ancak Aslan ismi 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Aslan' karakterinden sonra oldukça popüler olmuştur.

Aslan ismine benzeyen diğer erkek ve kız isimleri:

Adnan, Ayhan, Furkan, Ramazan, Kaan, Cihan, Hakan, Haktan, Serkan, Tarkan, Erkan, Haktan, Yaman, Çolpan, Candan, Ceylan, Handan, Canan, Suzan. (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bir ismin baş harfi 'A' olduğunda, o kişiler genellikle sorumluluk sahibidir. Ve bu insanlar başkalarının fikirlerine çok önem verir, dinlerler.

S: Hayatı boyunca güç ve iktidar için yaşar diyebiliriz.

L: Duygusal olmaktan çok rasyonel bir yapıları vardır. Ayakları yere sağlam basar. Ama biraz alaycı tavırları vardır.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi, anı kaçırmakla ilgili endişe etmeyen, anı yaşayan bir enerjiyi sembolize eder.

N: “N” harfine sahip insanlar şaşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir ve anlayışlı insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Aslan İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşık olduğunda, 2 rakamı doğal sezgileri nedeniyle umutlu ve destekleyici bir partner türüdür. Ayrıca bu kişiler, partneriyle ilgili bir sorun olduğunda veya ilişkide bir sorun olduğunda bunu direkt çekinmeden söyleyebilen kişilerdir. 2 numara sevildiğini ve ilgi gösterildiğini hissettiği sürece dünyada her şey harikadır, ancak işler şüpheye düştüğünde kıskançlık başlayabilir.

ASLAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 8, 9, 13, 22 ve 33

Şanslı Günü: Perşembe

Şanslı Ayı: Nisan

Şanslı Taşı: İnci