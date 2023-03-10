Göknur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GÖKNUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Göknur

Göknur Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe + Arapça

GÖKNUR İSMİNİN ANLAMI

Göknur ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe + Arapça kökenli bir isimdir.

Bir kadın ismi olan Göknur isminin anlamı şöyledir: ''Parlak olan gökyüzü''

GÖKNUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsunuz. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Özgürlüğü doğru bir şekilde kullanarak, tüm çeşitli yeteneklerinizi keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz. (Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri ve kız isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

Göknur ismine benzeyen diğer kadın ve erkek isimleri:

Göksu, Göktuğ, Gökdeniz, Gözde, Gönül, Gökçe, Gökay, Gökalp, Uğur, Batur, Baydur, Cesur, Cumhur, Oğuz, Onur, Umur, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

Göknur ismine sahip ünlüler:

Göknur (müzisyen).

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: İsmin ilk harfinde yer alan “G”, akıl ve pratikliği temsil eder.

Ö: İsmin ilk hecesinde yer alan “Ö”, hayattaki seçimleri için olağanüstü çabalayan kişileri anlatır.

K: Akılcılardır. Duyguları her zaman ikinci planda kalır. Belirsizleri sevmezler.

N: 5 rakamıyla aynı enerjiye sahiptir. Bu yüzden öngörülemeyen bazı davranışları olabilir.

U: “U” harfindeki kişiler, hızlı karar veren, atik kişiler olabilirler.

R: “R” harfi numerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür. Bütünlük bilinci içinde olan “R” harfi, romantizm ve ahenkten hoşlanır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Göknur İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

GÖKNUR İSMİNİN AŞK HAYATLARI

İlişkilerde kısıtlanmış olmaktan hiç hoşlanmazlar. Özgürlüklerine düşkündürler. İstekleri ilişkide karşı taraf için biraz fazla olabilir. Ancak onun huyunu bilen sevgili, hiç zorlanmadan bu durumun üstesinden gelebilir.

GÖKNUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Sarı

Şanslı Numaraları: 3, 8, 16, 30 ve 34.

Şanslı Günü: Salı

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: Zümrüt