Gülizar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GÜLİZAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Gülizar

Cinsiyet: Kadın

Köken: Farsça-Arapça

GÜLİZAR İSMİNİN ANLAMI

Gülizar ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında. Peki, Gülizar ne demek? TDK'ya göre Arapça ve Farsça kökenli olan Gülizar isminin 2 anlamı var:

1- Gül yanaklı

2-Al yanaklı.

Gülizâr Türk musikisinde bir makam adıdır.

Gülzar ismi ise Farsça kökenlidir gül bahçesi anlamına geliyor.



GÜLİZAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İyimser, ilham verici, dışa dönük ve etkileyici bir insandır. İnsanlar bu isimdeki kişileri neşeli, pozitif ve çekici olarak görür. Kişilikleri başkalarını kolaylıkla etkileyebilir, ilham verebilir. Sözel becerileri yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına da yönlendirebilir. Bazen oldukça hassastırlar. Sezgileri güçlüdür.

Gülizar ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Gül, Günce, Gökçe, Günseli, Gaye, Gülse, Güneş (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri) Ayrıca bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: Entelektüel ve aktif bir insansınız. Vizyonersiniz.

Ü: Kazanmak sizin için önemli.

L: Çok zekisiniz ve fazla düşünmeye meyillisiniz

İ: Olayları derinden hisseden şefkatli bir insansınız. Yaratıcı yönünüz var.

Z: İyimser ve karizmatiksiniz.

A: Kişiliğinizi yansıtırsınız. Doğal lider ve hırslınız.

R: Her şeyi güçlü bir şekilde hissedersiniz. Zengin ve yoğun bir iç dünyanız var. Ayrıca mükemmel bir iş ahlakına sahipsiniz ve işinizi yüksek enerji ile yapabilirsiniz.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Gülizar İsminin Numerolojisi:4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Dostluk ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Finansal Hizmetler, Bankacılık, Havacılık vb. Sanatsal yönleri de olabilir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Hayaliniz girdiğiniz her alanda lider olmak. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve özgüvene sahipsiniz.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Duygularını kolaylıkla sergileyebilen kişilerdir. Düzgün bir ilişki kurmak için çaba harcarlar. Hayatlarındaki kişinin duygularını önemser, anlamaya çalışırlar.

GÜLİZAR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 7, 9, 14, 22 ve 40

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Nisan