Güneş İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

GÜNEŞ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Güneş

Güneş Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre erkek ve kız bebekler için kullanılabilen güneş isminin anlamı şöyledir: Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.



GÜNEŞ İSMİNİN ANLAMI

Güneş, gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismidir. Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortama da denir. Türkçe kökenli bir isim olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde kullanılır.

GÜNEŞ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Güneş ismi neşeyi, özveriyi ve cesareti kendine çeker. Disiplinli, çalışkan, hoşgörülü, titiz, başarı odaklı ve gayretli bir kişiliğe sahiptir. İnsanları doğru analiz edebilen, iyiyi kötüyü birbirinden ayırt edebilen, maddi konularda başarılı, paraya ve güce sahip olmayı seven kişilerdir. Sevdiklerine karşı maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, yardımsever, cömert, anlayışlı davranışlar sergiler. Esprili, çözümcül ve eğlenceli yaklaşımlarıyla iş ve sosyal çevresinde sevilen ve sayılan biri olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

GÜNEŞ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Güneş Demirel, Güneş Emir, Güneş Berberoğlu

Güneş ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Günce, Gökçe, Günseli, Gülse, Ateş (Daha fazla benzer isim için tıklayın: G harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA GÜNEŞ İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Güneş, Kur-an'ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde hem kız hem de erkek çocukları için tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

G: “G” harfi, rasyonellik ve pratiklik enerjisini taşır, bu insanlar hayattaki seçimleri konusunda çok dikkatlidirler.

Ü: İsmin ilk hecesinde yer alan “Ü” harfi, anlayış ve nezaketi simgeler, yakınlarına karşı daha empatiktir.

N: Bu harfin içinde bulunduğu isimler, hayalci kişilerdir. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

E: Bu harf 5 rakamının enerjisiyle rezonansa girdiğinden, bu kişinin sevgi dolu, şefkatli ve sıcak kalpli olmasını sağlar.

Ş: İsmin son hecesinde yer alan “Ş” harfi, işyerinde, evde, arkadaşlarla veya aile ile olumsuzluklara katlanmak istememek bir özellik sağlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Güneş İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Estetik Cerrahı, Güzellik Uzmanı, Medya ve İletişim sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “G” ile başlayan kişiler, planlı programlı insanlardır ve planlarını uygulamak için doğru adımları atarlar. Ne zaman çalışması ne zaman hamle yapması gerektiğini bilen, akıllı hayalperest insanlardır. Son harfi “Ş” olan kişiler, duygularını yoğun yaşayan bu yüzden de duyguları tarafından yönetilebilir potansiyele sahip olan kişilerdir.

GÜNEŞ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 7, 20, 27 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.