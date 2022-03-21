Çikolata hemen hemen herkesin vazgeçemediği tatlıların başında gelmektedir. Kakao ağacının çekirdeğinden yapılmış, bulabileceğiniz en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Bitter çikolata aynı zamanda sağlığı da olumlu yönde etkilemektedir. Peki bitter çikolata neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Kaç kalori? Kimler tüketmemeli? Özellikle kilo kontrolü amacıyla uygulanan zayıflama diyetlerinin vazgeçilmezi bitter çikolata hakkındaki gerçekleri Diyetisyen İrem Hatipoğlu’na sorduk. İşte yanıtlar;

Bitter çikolata nedir?

Diğer isimleri siyah çikolata ve sade çikolata olan bitter çikolata, kakao içeriği yüksek, kakao yağı düşük ve çoğunlukla şeker içermeyen bir çikolata türüdür.

Bitter çikolata kaç kalori?

Bitter çikolatanın 100 gramı 600 kkaldir. Yani 10 gram bitter çikolata 1 porsiyon meyve kadar kalori içermektedir.

Bitter çikolata besin değeri

Bitter çikolata 100 gramında 8 gram protein, 43 gram yağ ve 43 gram karbonhidrat içermektedir. Buna ek olarak 11 gram lif içermektedir. 100 gram bitter çikolatada 230 mg magnezyum, 3.3 mg çinko ve 12 mg demir bulunmaktadır.

Bitter çikolata neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

Bitter çikolata kalp sağlığına iyi gelmektedir.

Kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolü ve tansiyonu düşürmektedir.

Antioksidan içeriği yüksek olan bitter çikolata vücutta iltihapaiyi gelmektedir.

Diyabet ve kanser gibi hastalıkların da riskini azalttığı bilinmektedir.

Healthline'dan alınan bilgiler dahilinde ise bitter çikolatanın faydalarını şöyle sıralabiliriz;

Güçlü antioksidan kaynağı

Bitter çikolata, biyolojik olarak aktif olan ve antioksidan işlevi gören organik bileşiklerle yüklüdür. Kakao ve bitter çikolata, yaban mersini ve açai meyveleri dahil olmak üzere test edilen diğer meyvelerden daha fazla antioksidan aktiviteye, polifenollere ve flavanollere sahipler.

Kan akışını iyileştirebilir ve kan basıncını düşürebilir

Bitter çikolatadaki flavanoller, arterlerin astarı olan endotelyumu nitrik oksit (NO) üretmesi için uyarabilir. NO'nun işlevlerinden biri, atardamarlara gevşemeleri için sinyaller göndermektir, bu da kan akışına direnci düşürür ve dolayısıyla kan basıncını düşürür. Hala araştırılmaya açık bir konu olsa da bazı çalışmalar kakao ve bitter çikolatanın kan akışını iyileştirebileceğini ve kan basıncını düşürebileceğini göstermektedir.

Kalp hastalığı riskini azaltabilir

Bir çalışma haftada beş defadan fazla bitter çikolata yemenin kalp hastalığı riskini %57 oranında azalttığını gösterdi. Gözlemsel çalışmalar, en çok çikolata tüketenler arasında kalp hastalığı riskinde ciddi bir azalma olduğunu gösteriyor.

Cildinizi güneşten koruyabilir

Flavanoller güneş hasarına karşı koruma sağlayabilir, cilde kan akışını iyileştirebilir ve cilt yoğunluğunu ve nemini artırabilir. İçerdiği bileşenler sayesinde bitter çikolatanın güneşin zararlı ışınlarından koruduğu gözlenmiştir. Araştırmalar, kakaodaki flavanollerin cilde kan akışını iyileştirebileceğini ve onu güneş hasarından koruyabileceğini gösteriyor.

Beyin fonksiyonunu iyileştirebilir

Bitter çikolata, beyninizin işlevini de iyileştirebilir. Kakao kafein ve teobromin gibi uyarıcı maddeler içerir, bu da kısa vadede beyin fonksiyonlarını iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Günde ne kadar bitter çikolata yenmeli?

Bitter çikolata, tadı diğer çikolatalara göre daha acı olduğu için ‘’kalorisiz ‘’ algısı vardır ve çoğunlukla sınırsızca tüketilebileceği düşünülür. Ancak bu pek de doğru değildir. Bitter çikolatadan günde 2 kare, yani 10 gram kadar yemek yeterli olacaktır.

Bitter çikolatanın zararları var mı?

Kakao içeriği yüksek olduğu için migren ataklarını tetikleyebilir, fazla tüketimi uykusuzluk baş dönmesi yapabilir. Her gün normal enerji alımınıza ek yediğiniz 1 paket bitter çikolata size 1 haftada yarım kilo aldırır. Ayrıca acı tadı bastırması için bazı bitter çikolatalara çok fazla şeker eklenebilmektedir bu da özellikle diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken bir durumdur.

Bitter çikolata kilo aldırır mı?

Her besin gibi bitter çikolata da fazla yenirse kilo aldırabilir. Porsiyon kontrolünü sağlayarak her gün küçük bir parça yerseniz bitter çikolata kilo almanıza neden olmaz.

Bitter çikolata kimler tüketmemeli?

Diyabet veya migren hastası olan, safra kesesi alınmış olan, Reflü ve gastriti olan kişiler bitter çikolatayı kontrollü tüketmelidir.

Bitter çikolata cinsel gücü arttırır mı?

Kadim milletlerden biri olan Aztekler, bitter çikolatanın afrodizyak etkisi olduğunu düşünmüşlerdir. Gerçekten de bitter çikolata feniletilamin içermekte ve serotonin salınımını artırmaktadır. Bu nedenle cinsel istek ve performansı artırabilir.

Diyette bitter çikolata yenir mi?

Diyette, diyetisyeninize danışarak 1 porsiyon meyve yerine 2 kare (10 gram) bitter çikolata yiyebilirsiniz.