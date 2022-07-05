Migreni en çok hangi gıdalar tetikler? Sigara migrene sebep olur mu? İşte migren ve gıda ilişkisi

Migren, başın bir tarafında zonklayan bir baş ağrısı başta olmak üzere çeşitli semptomlara neden olan yaygın bir nörolojik hastalık. Migrenin gıda ile olan ilişkisi de sık sık gündeme gelmekte. Bazı gıdalar migreni tetiklerken bazıları da azaltabiliyor. Peki migreni en çok hangi gıdalar tetikler? Sigara migrene sebep olur mu? Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr.Öğr.Üyesi Nicer Korkut Bıçak bu konu hakkında bilgi verdi...

Dr.Öğr.Üyesi Nicer Korkut Bıçak

Migren nedir?

Migren toplumda çok sık görülen ve kadınlarda 2-3 kat daha fazla olan primer başağrısı tipidir.

Migren sık tekrarlayan, zonklayıcı baş ağrısı atakları ve eşlikçi semptomlar ile karakterize, yaşam kalitesi ve iş gücünde önemli kayıp ile ilişkili nörolojik bir bozukluktur.

Migrenin kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte atak sıklığı ve şiddetini azaltarak daha konforlu bir yaşam sürmek için pek çok tedavi alternatifi mevcuttur.

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Migreni en çok hangi gıdalar tetikler?

İlaç tedavisi öncesi hastanın tetikleyen nedenleri tespit etmesi en az ilaç tedavisi kadar atak sıklığı ve şiddetini azaltacaktır. Gürültülü ortamlar, uykusuzluk veya normale göre fazla uyuma, lodoslu veya aşırı nemli- sıcak havalar, menstrüasyon dönemleri, kokular gibi pek çok etken tetikleyici olabilir.

Bunun yanısıra bazı gıdalar da migren ataklarını tetikleyebilir:

Monosodyum glutamat (MSG ) içeren gıdalar : Fast-food yiyecekler, dondurulmuş gıdalar , cips, soslar , işlenmiş etler , paketli gıdalar..

Aspartam içeren gıdalar: Meşrubatlar, gazlı içecekler, hazır meyveli yoğurtlar, konserve gıdalar , dondurulmuş tatlılar …

Tiramin içeren gıdalar : Eskimiş veya küflü peynirler , turunçgiller , alkol…

Nitrit ve nitrat içeren gıdalar : Tütsülenmiş et, sosis ..

Günlük kafein miktarının 200 mg dan fazla olması

Gluten içeren gıdalar ,karbonhidratlı gıdalar , baharatlar , çikolata, çilek de tetikleyici olabilecek gıdalar arasındadır .

Ancak unutulmamalıdır ki : Her migren hastasının tetikleyicileri farklıdır o nedenle kişinin kendisinin migrenini tetiklediği gıdaları bulup beslenmesinde bu tip gıdalardan uzak durması ilk adım olacaktır . Migren ağrısının olduğu günlerde neler tüketildiğinin gözden geçirilmesi yardımcı olacaktır .

Diyet, her migrenlide etkili oluyor mu?

Diyetten tetikleyen gıdanın çıkarılması mutlaka atak sıklığı ve şiddetini azaltacaktır ancak her hastada yanıt değişkendir.

Migren ataklarını azaltan etkiye sahip besinler nelerdir?

Migren ağrısı üzerine olumlu etkisi olan ve yapılan çalışmalarla etkinliği gösterilmiş olan gıdaların başında zencefil geliyor. Gerek taze tüketilmesi gerekse çay şeklinde içilmesi atağın sonlanması ve eşlik eden bulantının giderilmesinde oldukça etkilidir.

Sigara kullanımı migreni tetikler mi?

Sigara özellikle kokusu ve bulunulan ortamdaki oksijen miktarını azaltması nedeniyle migren ataklarını tetikleyebilir.