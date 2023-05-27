Kadınlarda doğurganlığı artıran 6 doğal yiyecek

Uzun vadede doğurganlığınızı düzenlemek için beslenme çok önemlidir. Ve bu, vücudunuzu gebe kalmaya hazırlamak veya formda tutmak için yapabileceğiniz en basit şeylerden bir tanesidir.

Sağlıklı yiyecekler, özellikle de doğurganlığı artıran gıdaları yemek, yumurtlama sırasında gebe kalma şansını artırmanın harika bir yoludur. İyi dengelenmiş bir beslenme, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri aldığı için doğurganlığın artmasına neden olur.

EN İYİ DOĞAL DOĞURGANLIK GIDALARINDAN 6'SI

1- Organik meyveler



Yaban mersini, ahududu veya çilek, bu meyvelerden herhangi biri doğurganlık açısından harika besinler arasında yer alır. Bu meyvelerin çinko ve folat gibi antioksidanlar açısından zengin olduğu bilinmektedir. Antioksidanlar, yumurta hücrelerini etkileyebilen serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol oynar.

Bu nedenle, meyvelerden bir ara öğün planlıyorsanız, organik olanları seçin. Böylece çeşitli kimyasallar içeren meyveleri tüketmekten kurtulmuş olursunuz. Bunları yulaf ve yoğurt gibi dengeli, sağlıklı bir yağ ve protein öğünüyle birleştirirseniz iyi olur.

2- Yumurta

Yumurtalar, özellikle sarısının ne kadar besleyici olduğu kanıtlandı. İyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra yumurtalar, bir kadının doğurganlığını artırmaya yardımcı olabilecek kolin açısından da zengindir. Spesifik olarak kolin, fetal gelişim için önemli faydalar sağlayabilir. Yumurta sarısında demir, kalsiyum, çinko, B6 vitamini, folat ve B12 vitamini de bulunur. Organik yetiştirilen tavuklardan elde edilen yumurtalar ayrıca doğurganlığı artıran omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA ile yağda çözünen D, E, A ve K2 vitaminlerini içerir.

3- Pancar

Pancar, yeşillikleriyle birlikte çoğu kişi tarafından genellikle hafife alınır. Ancak gerçekte pancar, özellikle hamilelik için harika sebzelerden biridir. Pancarın, genellikle damar genişletici olarak adlandırılan nitrat bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Bu vazodilatörlerin birincil işi, kan damarlarınızı genişletmenize ve kan akışınızı iyileştirmenize yardımcı olmaktır. Rahimdeki kan akışınız genişledikçe, embriyo implantasyonu da gelişecektir.

Genellikle pancarla hazırlayabileceğiniz standart yemek salatalardır. Onlara patates gibi davranın, normal salatanıza ekleyin ve yemeğiniz hazır.

4- Kuşkonmaz

Kuşkonmazın hamile kalmayı planlayan kadınlar için kritik bir mineral içerdiğini biliyor muydunuz? Bu hepimizin bildiği folik asit. Kuşkonmaz, hamilelik için gerekli olan zengin miktarda folik asit içermesiyle bilinir. Bir bardak kuşkonmaz ile normal K vitamini miktarınızı ve C vitamini, A ve B tiamin gibi diğer hayati besinleri de karşılayabilirsiniz.

Bunun dışında kuşkonmaz, antioksidan glutatyon içerdiğinden yumurta kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

5- Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Koyu yeşil renkli sebzeler, özellikle yapraklı olanlar standart öğünlerin vazgeçilmezidir. Doğurganlık için iyi olan bazı koyu yapraklı yeşillik örnekleri arasında genellikle ıspanak, pazı ve lahana bulunur. Bu yeşillikler hamilelik için demir, kalsiyum ve folat gibi bazı temel besinleri içerir.

Bu sebzeleri buharda pişirebilir, soteleyebilir, haşlayabilir veya salatalarınıza katabilirsiniz. Canınız atıştırmak istiyorsa lahana kızartabilir ve lahana cipsi yiyebilirsiniz. Ardından biraz ıspanak eklenmiş bir smoothie yapabilirsiniz. Endişelenmeyin çünkü ıspanak çok hafif bir tada sahiptir, bu nedenle smoothie'nizin gerçek tadıyla çelişmeyecektir.

6- Avokado

Listenin sonuncusu ama kesinlikle en önemlisi avokado. Bilmiyor olabilirsiniz ama avokado diğer doğurganlık gıdaları kadar harikadır. Avokado, rahim duvarını iyileştirmek için iyi olan olağanüstü bir E vitamini kaynağıdır. Buna ek olarak, K vitamini, folat ve potasyum açısından da zengindirler.

Ekstra antioksidan istiyorsanız nar taneleri ile avokado tostu hazırlayabilirsiniz.

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