Hem diyet hem doyurucu: Poşe yumurtalı avokado tost nasıl yapılır?

Yemeğe başlamanızla bitirmeniz bir olacak bu nefis sağlıklı poşe yumurtalı avokado tost tarifimiz yumurta ve avokado sevenleri bir araya getirecek. Hem diyetlik kahvaltı tabağım olsun hem de doyurucu olsun istiyorsanız yumurtayla avokadoyu birleştiren poşe yumurtalı avokado tost tarifini kesinlikle denemelisiniz. Peki, poşe yumurtalı avokado tost nasıl yapılır? Hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Buyrun tarifimizin detaylarına birlikte göz atalım...

POŞE YUMURTALI AVOKADO TOST NASIL YAPILIR?

Yumurtanın pek çok şeklini kullanarak zenginleştirebileceğiniz bu tarif inanılmaz lezzetli ve bir o kadar da pratik.

Hazırlanışı yalnızca 30 dakika olan diyetlik kahvaltı tarifimizi yemesi yalnızca 10 dakika! Özellikle, çocuğunuz yumurta tüketmek istemiyorsa bu tarif hem size hem de çocuklarınıza göre.

Diyetlik kahvaltı tarifimiz güne hem zinde hem de sağlıklı başlamanızı sağlayacaktır.

POŞE YUMURTALI AVOKADO TOST TARİFİ

Malzemeler:

2 dilim ekşi mayalı tam buğday ekmeği

1adet olgun avokado

2 adet yumurta

1 silme tatlı kaşığı tuz ve karabiber

Çeyrek limonun suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağ

2 dilim beyaz peynir

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

4-5 adet cherry domates

Hazırlama:

Avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın.

Avokadoyu limon suyu, tuz, zeytinyağ, peynir ve karabiber ile homojen karışıp püre haline gelmesi için el blenderından geçirin.

İki dilim ekmeğe eşit bir şekilde yayın.

Bu esnada bir pişirme tenceresi içinde su kaynatın ve yumurtaları ayrı 2 küçük kaseye kırın.

Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını biraz kısın ve sonrasında kaynayan suya bir çatal yardımı ile girdap oluşturun.

Yumurtalardan birini yavaşça girdabın ortasına kaydırın ve 4 dakika boyunca pişirin.

Ardından ekmeğe önce avokado püresini, sonrasında poşe yumurtaları yerleştirin.

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