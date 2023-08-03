Kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık hakkında 7 soru cevap

Son birkaç yılda ülkemizde neredeyse salgın olacak şekilde birçok vakanın bildirildiği kızamık hastalığı önemli bir sağlık problemi. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dr. Öğr. Üyesi Murat Cömert ,kızamık hastalığına dair bilgiler verdi.

Kızamık nedir?

Kızamık çocukluk çağında daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı döküntülü bir hastalıktır. Hastalığın etkeni kızamık virüsüdür. İnsandan insana solunum yolu ve temas ile bulaşan bir hastalıktır.

Döküntü ile beraber ateş, halsizlik, burun akıntısı, öksürük en sık görülen semptomlardır. Kızamık hastalığının belirtileri enfekte olan bireyle temastan yaklaşık 10-12 gün sonra ortaya çıkar.

Kızamık hastalığı nasıl bulaşır?

Hastalık enfekte bireylerin öksürme ve hapşırma nedeniyle havaya yaydıkları mikrobun başka bireylerin soluması sonucu veya hasta bireylerle temas sonrası bulaşır.

Kızamık hastalığının belirtileri nelerdir?

Hastalık öncelikle grip tarzı semptomlarla kendisini gösterir, Hastada öncelikle; yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı gibi semptomlar başlar, birkaç gün sonra döküntü ortaya çıkar. Bu döküntü baş ve boyundan başlayarak tüm gövdeye yayılır.

Döküntüye yüksek ateşte eşlik eder. Döküntüler yaklaşık 4-5 gün sürdükten sonra solar ve kaybolur.

Kızamık hastalığının tanısı nasıl konur?

Tanı için genellikle doktor muayenesi yeterlidir. Kesin tanı kan tetkikleri ile konur.

Hastalık ne zamana kadar bulaşıcıdır?

Kızamıkta bulaştırıcılık döküntü başlamadan dört gün önce başlar ve döküntüden sonra 4 gün daha devam eder.

Tedavisi nasıl yapılır?

Kızamığa karşı en etkili korunma yolu aşılanmadır. Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Tedavi hastanın konforunu arttırmaya yönelik destek tedavisinden ibarettir.

İstirahat edilmesi, sıvı takviyesi yapılması ve beslenmeye dikkat edilmesi gerekir.

Kızamık aşısı ne zaman yapılır?

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.