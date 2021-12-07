Kuzey İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

KUZEY İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Kuzey

Kuzey Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe



KUZEY İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Kuzey, Türk Dil Kurumu'nun hem Güncel Türkçe Sözlük hem Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Kuzey isminin 3 anlamı ise şöyledir:

Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Yıldız (Denizcilik)





KUZEY İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kuzey ismi kararlılığı, benzersizliği ve maneviyatı çağrıştırır. Sorumluluk sahibi, koruyucu, dengeli, sempatik, arkadaş canlısı, mükemmel ilişki kurucu, mükemmel ebeveyn, cömert ve samimidir. Kuzey ismindekiler çok duygusal olurlar. Her zaman arkadaşlarının sorunlarını dinlemeye ve gerektiğinde onlara yardım etmeye isteklidirler. Hırslı ve azimlidir. Odaklanma yeteneği gerçekten şaşırtıcıdır. Etraflarında kaos varken konsantre olabilirler. Bu isme sahip kişiler genellikle zeki ve objektiftir, zor kararları çok çabuk verebilirler.

KUZEY İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Kuzey Vargın

Kuzey ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

İlbey, Güney, Kutay, Poyraz, Uzay, Yağız (K ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA KUZEY İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Kuzey’in Arapça karşılığı Şimal’dir. Arapça anlamıyla da Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

K: İsmin ilk harfinde yer alan “K” harfi kişiye, bağımsızlık, ifade gücü ve kuvvetli sezgi özellikleri katar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, insanlarla kolay bağ kurabilmeyi, evrensel olmayı, insan canlısı olmayı temsil eder.

Z: İsmin ikinci hecesinde yer alan “Z” harfi, pratik bir aklı gösterir. Bu kişiler kolay çözüm bulan, hızlı ve pratik insanlardır.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi numerolojide 5 rakamıyla eşdeğerdir. Bu harf kişiye eğlence, neşe, mutluluk, seyahat etmekten zevk alma özelliği katar.

Y: İsmin sonunda yer alan “Y” harfi, konformist bir kişiliği gösterir. Bu harfe sahip insanlar hayatlarının refah içinde geçmesini isterler. Onlar için yaşanılabilir bir hayat, zenginlik içindeki bir hayattır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Kuzey İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Kariyer Koçluğu, Tarih, İletişim sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “K” ile başlayan kişiler, ilham gerektiren işlerde büyük başarılar gösterebilirler ve yetenek kapasiteleri çok yüksektir. Bu insanların tek dikkat etmesi gereken özellikleri erteleme alışkanlıklarıdır. İşleri yarına ertelemeden yapmalı çalışkanlığa tutunmalıdırlar. İsmi “Y” ile biten kişiler ise, adrenalini seven insanlardır. Heyecan onlar için çok önemlidir. Başkalarına bağlı kalmadan kendi hayatlarında var olma sorunlarını çözebilirler.

KUZEY İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Kuzey ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 10, 16, 25 ve 39’dur.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir.