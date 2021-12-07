Poyraz İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

POYRAZ İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Poyraz

Poyraz Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Rumca



POYRAZ İSMİNİN ANLAMI

Rumca kökenli bir isim olan Poyraz Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Poyraz isminin anlamı hem Güncel Türkçe Sözlük hem Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Poyraz isminin anlamı şöyledir:

Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr

Kuzeydoğu 45°'lik yön

Kuzey yönü



POYRAZ İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Poyraz adı bağlılık, ulaşılabilirlik ve açık sözlülüğü çağrıştırır. Poyraz isimli erkekler çok dışa dönüktür. Her zaman yeni ve heyecan verici bir şeye dahil olmaya hazırdır. Sürekli uyarılmaya ihtiyaç duyduğu için, çok yönlüdür ve aynı anda birden fazla görevi yerine getirmede iyidir. Zekidirler, konuşmada ve konuşmaları takip etmede oldukça iyidir. Hayatlarında doğallığa, değişime ve heyecana ihtiyaç duyarlar.

POYRAZ İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Poyraz isminin popülaritesi Poyraz Karayel dizisiyle birlikte artmıştı.

Poyraz ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Ayaz, Ayvaz, Deniz, Feyyaz, Mümtaz, Korkmaz, Kuzey, Uraz, Yılmaz (P ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA POYRAZ İSMİ GEÇİYOR MU?

Rumca kökenli bir isim olan Poyraz, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Poyraz, Türkiye'de erkek bebekler için kullanılan isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

P: İlk harf olarak yer alan “P” harfi, anlayışı ve farkındalığı temsil eder. Bu insanlar derin analiz yetenekleri sayesinde yaşıtlarından çok daha çabuk olgunlaşırlar.

O: “O” harfi pozitif enerjiyi, estetik algıyı ve güzelliği temsil eder. Bu insanlar bir defa etrafındaki güzelliklerinin farkına vardıklarında kendileri de o güzelliğin bir parçası olurlar.

Y: İsimde yer alan “Y” harfi, büyük işler başarmak için duyulan derin özlem ve tutkuyu temsil eder.

R: “R” harfi numerolojide 9 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve evrenselliği, güzel düşünceyi ve iyi niyeti sembolize eder.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

Z: İsmin sonunda yer alan “Z” harfi, numerolojide 8 sayısının enerjisiyle eşdeğerdir ve güç, yardım etme, hayırseverlik, cömertlik gibi duyguları temsil eder.

aşırtıcı derecede idealist olurlar. Bu insanlar çok güvenilir ve anlayışlı insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Poyraz İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Dil Bilimci, Eğitmen, Modacı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının enerjisi, dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapan neşeli bir kişiliğe işaret eder. Başkalarıyla ilişki kurarken duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. Çok yönlü olurlar. Dürüst, şeffaf, özverili ve adil olduklarından iş hayatında oldukça başarılı olmalarının yanı sıra çok da sevilen biri olurlar. Çevresindeki insanların ideallerine ve hedeflerine kavuşmaları için ellerinden gelen yardımı esirgemezler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri nedeniyle iyi iletişim kuran ve birbirini destekleyen, umut veren bir ilişkiyi simgeler. Rahata ve huzura sahip olmaktan hoşlanırlar, bu nedenle partnerleri rasyonel ve pratik olmalıdır, tutku genellikle ikinci sırada yer alır. 2 sayısı sevildiği ve ilgi odağı olduğu sürece her şey güllük gülistanlıktır ama içine güvensizlik girince şiddetli kıskançlık gösterebilirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “P” ile başlayan kişiler, meraklı ve büyüleyici karakterde insanlardır. Yeni işler başarmak ve atılımlar yapmak için yoğun bir istek duyarlar. İsmi “Z” harfi ile biten Poyrazlar, bereketli, yardımsever, destekçi ve iyi niyetli insanlardır.

POYRAZ İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ilişkili olan Poyraz ismindeki insanlar, kalabalık içinde olmayı ve harika arkadaşlıklar kurmayı severler. Turuncu rengin baskın durumlarda kendilerini daha sıcak ve samimi hissederler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 8, 9, 20, 24 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.