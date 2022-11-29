Leylim İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

LEYLİM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Leylim

Cinsiyet: Kadın

LEYLİM İSMİNİN ANLAMI

Leylim ismi Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan isimler arasında yer almaz.

Leyli : Leyli kelimesi Arapça kökenlidir 'Yatılı' ya da 'Geceye özgü' anlamındadır. Bazı kaynaklara göre Leylim anlam farklılaşması ile sevgili anlamı kazanmıştır. Yani "Leylim” sözcü bu anlam farklılaşmasına istinaden 'sevgilim' anlamında kullanılır.

Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde 'Leyli' ismi için Arapça kökenli bir kız ismi olan 'Leyla' refere edilir. Leyla adının anlamı da sözlüğe göre "1. Gece. 2. Saçları gece gibi simsiyah olan kadın. 3. Arabi ayların son gecesi" anlamına gelir.

Leylim isminin TDK Sözlük Anlamı

Leylim kelimesi ayrıca Türk Dil Kurumu'nda Derleme Sözlüğü'nde çeşitli anlamlar sahiptir. Farklı yörelerde ‘her zaman ve sürekli’, 'tatlı limon', 'portakal' gibi anlamlara gelir.

LEYLİM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Leylim ismine sahip kişiler üretken ve yüksek sorumluluk sahibi insanlardır. Odaklanma konusunda başarılıdırlar. Zor görevler onlara göredir ki özverili insanlardır.

Sevgili olarak uyumlu, maceracı kişilerdir. İlişkileri onlar için önemlidir ve nasıl gittiği konusunda önem verirler. Sahiplenici kişiliklerdir. Yaşam mücadelelerinde azimli insanlardır. İsmin harflerine göre zorlukların üzerinden gelmeye yatkın kişilerdir.

LEYLİM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Leylim ismi Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde oynayan küçük oyuncuyla beraber gündeme gelmiştir. Kelime 'Leylim Ley' şarkısıyla da popülerdir.

Leylim ismine benzeyen isimler:

İklim, Melin, Leyan, Leyla, Leyli, Lila, Linet, İlkim, Aylin (Daha fazla benzer isim için tıklayın: L harfi ile başlayan kız bebek isimleri

LEYLİM İSMİNİN HARF ANALİZİ

L: Boyun eğmeyen ama kolayca da affedebilen kişilerdir.

E: Coşkuları, gençlik enerjileri her yaşta onlarladır.

Y: Duygusal yönleri güçlüdür, empati özellikleri vardır.

L: Sosyallik ve arkadaşlık onlar için önemlidir.

İ: Başarıya ulaşmak için azimli kişilerdir.

M: Sahiplenicidirler. Bazı durumlarda bu konuda agresif olabilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Leylim İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Dostluk ★★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Çatışmacı ve bencil insanlarla anlaşamazlar. Bir partner olarak birlikte maceralara atılmayı seven, uyumlu kişilerdir. Karşıdaki kişinin duygularını merak ederler. Bu nedenle karşısındaki kişinin ne hissettiğini göstermesi önemlidir. Sahiplenici bir yapıları vardır.

LEYLİM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 3, 10, 11, 29 ve 39

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Eylül

Şanslı Taşı: Yeşim