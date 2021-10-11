Leyla İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

LEYLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Leyla

Leyla Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Leylâ isminin anlamı Kişi Adları Sözlüğü'ne göre şöyledir:

1. Gece. 2. Saçları gece gibi simsiyah olan kadın. 3. Arabi ayların son gecesi.



LEYLA İSMİNİN ANLAMI

Leyla ismi saçları gece gibi simsiyah olan kadın anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra Arabi ayların son gecesi anlamına da gelir. Leyla isminin 3. anlamı ise gecedir. Leyla aynı zamanda Doğu edebiyatlarında çok işlenmiş aşk hikâyesi Leyla ile Mecnun'un kahramanlarındandır.

LEYLA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Leyla ismi hırs, sıcaklık ve açıklığı çağrıştırır. Keskinlik, ciddiyet ve yiğitliği simgeler. İstikrarlı, sakin, evini seven, detay odaklı, itaatkar, güvenilir, mantıklı, aktif, düzenli, sorumlu ve güvenilirdir. Yüksek yönetim becerilerine sahip olurlar. Sahip olduğu süper muhakeme gücü sayesinde tartışmaları önlemede çok başarılıdır. Sadık doğası ve engin bilgisi göz önüne alındığında hayatta büyük başarılar elde edebilir. Olağanüstü analitik zekaya sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

LEYLA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ayşe Leyla Gencer, Leyla Erbil, Leyla Tanlar, Leyla Lydia Turgutlu

Leyla ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ahla, Alya, Ayla, Çağla, Dila, Ela, Necla, Mislina, Leylak, Leylan, Sebla (Daha fazla benzer isim için tıklayın: L harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA LEYLA İSMİ GEÇİYOR MU?

Leyla ismi Kuran'da olduğu haliyle geçmiyor. Leyl ifadesi ise Bakara Suresi, Enam Suresi ve Al İmran Suresinde gece manasıyla yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

L: İsmin ilk harfi olan “L” harfi, numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

Y: Bu harf içinde bulunduğu isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir kişiliğe işaret eder.

L: İsmin içinde yer alan “L” harfi, kişiye dinamizm, karizma ve uyumluluk özellikleri kazandırır.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Leyla İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Bankacılık, Danışmanlık, Yapay Zeka Teknolojisi veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “L” ile başlayan kişiler, başkalarını kolaylıkla ikna edebilen, insanları tesirleri altına alabilen, doğru adımları atabilmek için sağlam planlar yapan kişiler olurlar. İsminin son harfi “A” olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

LEYLA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Leyla ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 8, 9, 14, 28 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.