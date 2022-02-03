Mahmut İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MAHMUT İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Mahmut

Mahmut Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



MAHMUT İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Mahmut isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Peki, Mahmut ne demek? Mahmut isminin anlamı şöyledir:

Övülmüş,

övülmeye değer





MAHMUT İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Mahmut ismi enerjiyi, bütünlüğü ve coşkuyu çağrıştırır. Analiz ve algılama gücü yüksek, sezgileri kuvvetli, iradeli, sabırlı, hırslı, soğukkanlı, sakin, sanatsal eğilimi yüksektir. Güçlü manevi bağlara sahiptir, ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına karşı koruyucu tavırlar sergiler. Cesur, girişimci, işbirlikçi, paylaşımcı kişiliğiyle sevilen, sayılan ve aranılan kişilerdir.

MAHMUT İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Mahmut Tuncer

Mahmut ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Aykut, Cankut, Erkut, Mahir, Mustafa, Mükerrem, Mehmet, Ahmet, Korkut veya benzerleri. (M ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA MAHMUT İSMİ GEÇİYOR MU?

Mahmud, İslam dünyasının birçok yerinde yaygın olan Arapça erkek ismi Mahmûd'un bir çevirisidir. Mahmood, “övülmeye değer”, “övülebilir” anlamına gelen, erkek çocuklar için kullanılan ve doğrudan Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, sonuç odaklı insanlardır. Yaptıkları işleri ciddiye alırlar ve yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi 1 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir. Orijinal fikirleri olan, yeni başlangıçlar yapma ve liderlik etme özellikleri yüksek insanlardır.

H: İsmin içinde yer alan “H” harfi kişiye, doğru ve dürüst bir enerji katar. Bu insanlar şeffaf insanlardır, oldukları gibi insanlardır. Akılları duygularından her daim önde gelen insanlardır.

M: İsmin ikinci hecesinde yer alan “M” harfi, kişiye hayatın iniş ve çıkışlarını büyük bir olgunlukla karşılayan fakat mucizelere de inanan bir kişilik özelliği katar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, dost canlısı ve sevdiklerine yoldaşlık yapan insanları temsil eder. Bu insanlar kendileri gibi kişilerle birlik ve beraberlik içinde yaşarlar.

T: İsmin sonunda yer alan “T” harfi kişiye asi ve inatçı bir mizaç verir. Bu harfe sahip insanlar kurallara riayet etmezler.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Matematik, Satış Pazarlama, Otomotiv Sektörü veya benzerleri.

İSME GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSME GÖRE AŞK HAYATLARI

İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar

HARF ÖNGÖRÜLERİ

İsmi “M” ile başlayan kişiler, ayrıntılara çok önem veren, çalışkan ve disiplinli insanlardır. İsmi “T” harfi ile biten Mahmutlar, duygularını yoğun yaşayan bu nedenle dengesiz duygu patlamaları yaşayabilen, hissi insanlardır.

MAHMUT İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Mahmut ismindeki insanlar enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 6, 12, 25 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refahın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.