Medine İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MEDİNE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Medine

Medine Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



MEDİNE İSMİNİN ANLAMI

Medine ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde 2 anlamı ile yer alır. Arapça kökenli bir kız ismidir. Medine isminin iki anlamı TDK'da şöyledir:

1. Kent, şehir.

2. Hicaz’da Hz. Muhammed’in türbesinin bulunduğu şehir.

Medine kelimesine Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde de rastlanır ve halk ağzında şu anlamlarda da kullanılır:

Kınaçiçeği,

Taraça,

Pencere





MEDİNE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Medine ismi irade, nezaket ve cazibeyi çağrıştırır. Bu isim arkadaşlığı, alçakgönüllülüğü ve teşvik etmeyi çağrıştırır. Başkalarının kişisel seçimlerine, duygu ve düşüncelerine saygı duyan, yakınlarından ya da çevreden gelen tepkilere değer veren ve önemseyen bir kişiliği simgeler. Bu isimdeki kişiler irade ve dehaya önem veren insanlarla daha çok anlaşır, ama dalgın ve sinir bozucu insanlardan uzak durur. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Medine ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Amine, Defne, Elif, Emine, Meftune, Mine, Merve, Merva, Zeynep (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MEDİNE İSMİ GEÇİYOR MU?

Medine ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer alır. TDV Ansiklopedisinde şu bilgi verilir: "Medine kelimesi Kur’an’da on yerde geçmekte, bunların dördünde Medine şehri kastedilmektedir. Medine’nin Arapça müdûn veya deyn kökünden türediği ileri sürülür. İbn Manzûr, kelimenin “şehre gelmek, ikamet etmek, yerleşmek” gibi anlamlara gelen müdûn kökünden türediğini ve yeryüzünün yerleşmeye uygun ve kale yapılan her yerine medine adı verildiğini kaydeder"

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

D: Bu harfi içeren isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: Bu harfin içinde olduğu isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi zihinselleştirir ve çok düşünürler. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Medine İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Medya ve İletişim, sanat veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Medine ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, önemli kararlar almaya alışkın, finansal sorunları hızlıca çözebilme yeteneğine sahip kişilerdir. İsmi “E” ile biten kişiler, yaptıkları işlerde pozitif yaklaşım sergilerler. Her şeyin özünü araştırma eğilimde olurlar ve keşfetmek onlar için öncelikli duygudur.

MEDİNE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Medine ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 9, 20, 22 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.