Merih İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MERİH İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Merih

Merih Cinsiyet: Uniseks

Uniseks Köken: Arapça

MERİH İSMİNİN ANLAMI

Merih isminin TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde iki anlamı bulunmaktadır:

Ateş rengi

Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

MERİH İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Merih adlı kişiler, büyük işler başarma gücüne ve potansiyeline sahiptir. Dünyanın küçük bir parçası üzerinde hakimiyet kurmak bu kişilerin hem mücadelesi hem de doğuştan hakkıdır. Ne olursa olsun, kendi alanlarında en iyi ve en başarılı olmak için çalışırlar. Son derece rekabetçidirler ve rakiplerini ikna olana kadar dinlenmeyeceklerdir. Merih, azmi ile büyük başarılara imza atabilir ve kendi alanlarında öncü olabilirler.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MERİH İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Merih Demiral, Merih Öztürk (oyuncu).

Merih ismine benzeyen diğer isimler:

Melih, Meriç, Melike, Merve, Melis, Melina, Melisa. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: 'M'ler başarılı bir hayatın temeli için çok çalışmaktan geçtiğini düşünür.

E: Eğlenceli, neşeli ve çekici bir kişiliği yansıtır.

R: 'R' harfi, diğer insanların duygularını kolayca okuyabilen biridir. Bu yüzden duygulara ve sezgiye aşırı güvenir.

İ: 9 rakamının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle genellikle başkalarına ilham veren, iyilik dolu hayırsever bir kişiliktir.

H: H harfi hayatta karşısına çıkan fırsatları hiç kaçırmaz ve onu en iyi şekilde değerlendirmeyi bilir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Merih İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★

MERİH İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 5, 7, 16, 28 ve 34.

Şanslı Günü: Cumartesi

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Kantaşı