Melis İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MELİS İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Melis

Cinsiyet: Kadın

Köken: Rumca

MELİS İSMİNİN ANLAMI

Melis ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir kadın ismidir. TDK'ya göre Melis ismi Rumca kökenlidir. Melis isminin 4 anlamı ise şöyledir:

1. Bal, tatlı şey, sevgili, can.

2. Bal arısı.

3. Çayır, çayırlık.

4. Oğul otu.

MELİS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Melis ismindeki kişiler oldukça güçlü görünürler. Kişilikleri etkileyicidir. Cazibeleri vardır. Doğal bir otoriteye sahiptirler. Yetkinlikleri, coşkuları, enerjileri başkaları için etkileyici ve ilham vericidir. Çevrelerine pozitif bir hava ve iyilik hissi yayarlar. (Daha fazla isim için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

MELİS İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Melis Sezen, Melis Birkan...

Melis ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Melisa, Eliz, Beliz...Elisa, Hafsa, Havsa, Mersa, Melina, Lina, Leyla, Resa, Rümeysa, Sena, Rüya, Şahnisa... (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MELİS İSMİ GEÇİYOR MU?

Melis ismi Kuran'da geçmemektedir.

MELİS İSMİNİN KELİME KÖKENİ

Babynology'e göre Melis isminin kökeni eski Yunanca'ya dayanır ve arı anlamına gelir. Aynı siteye göre mitolojide Zeus'u yetiştiren peri anlamına da gelmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: İşkoliktirler. Yüksek enerjili ve sağlıklı insanlardır. Kendilerini güvende hissetmek için sağlam finansal gelire, ev sahibi olmaya önem verirler.

E: Özgürlüğü seven, şehvetli insanlardır. Aşık olmaya güçlü şekilde inanırlar.

L: Zeki insanlardır. Hayatı deneyimlemeyi severler

İ: Olayları derinden hisseden şefkatli bir yapıları vardır.

S: Bazen yoğun bir dünyaya sahip olabilirler. Başkalarını kolay etkilerler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Melis İsminin Numerolojisi: 4 veya 22

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Dostluk ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İş yaşamında disiplinli, dürüst, güvenilir insanlardır. Sanatsal ve yaratıcı yönleri vardır. İyi bir planlayıcıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

İstikrarlı, evini seven, detay odaklı, güvenilir, mantıklı, aktif, pratik, yardımsever ve güvenilir insanlardır.

Özgüvenleri yüksektir. Yaptıkları işte başarılı olurlar. Adı Melis olan kişiler genellikle yönetim becerileri ile bilinirler. Karmaşık sorunları çözme, karmaşık sorunlarla başa çıkmada iyidirler. Önemli bir akıl yürütme gücüne sahiptirler. Melis gururludur ama kibirli değildir. Melis doğası ve engin bilgisi göz önüne alındığında hayatta büyük başarılar elde edebilir. Melis isminin kişilik numarası 8'dir. Güçlü görünürler. Bu yüzden de etkileyicidirler ve güven yayarlar. İnsanlar kendinizden emin olduğunuzu hissederler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Özgürlüğü severler. Ancak aşık olmak onlar için önemlidir. Aşkta, 4 dürüst olur, duygularını kolaylıkla sergileyebilir. Şehvetli, çekici insanlardır.

MELİS İSMİNİN SEMBOLLERİ