Nil İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NİL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Nil

Nil Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



NİL İSMİNİN ANLAMI

Nil sözcüğü, Yunanca "nehir yatağı" anlamına gelen Neilos (Νειλος) sözcüğünden gelmektedir. Antik Mısır dilinde, nehir iteru diye adlandırılmıştır. İteru, "büyük nehir" anlamına gelir. Kıpti dilinde nehrin adı piaro ya da phiarodur ve yine "nehir" anlamına gelir. Peki, Nil ne demek? Nil isminin anlamı ne? Nil ismi Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nün Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır ve 2 anlamı vardır. Nil isminin anlamları şöyledir:

1. Mavi, lacivert.

2. Mısır’dan geçip Akdeniz’e dökülen nehir.

NİL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Nil ismi nezaket, azim ve çekiciliği çağrıştırır. Bu isim neşeyi, samimiyeti ve açık sözlülüğü simgeler. Analitik zekaya sahip, anlayışlı, bilgili, çalışkan, bağımsız, cesur, araştırmacı, realist ve pratiktir. Ön sezgileri ve analitik yeteneği yüksektir. Bu özelliği sayesinde aldığı kararlarda çok az yanılgıya düşer. Çalışkan, yardımsever, işbirlikçi ve girişimci özelliklere sahiptir. Sosyal çevresi tarafından sevilen ve fikirlerine saygı duyulan bir kişiliğe işaret eder. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

NİL İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Nil Karaibrahimgil, Nil Burak.

Nil ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aydil, Çisil, Nihal, İdil, Seçil, Sevil, Serpil, Yeşil (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA NİL İSMİ GEÇİYOR MU?

Nil ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliğiyle Müslümanlar tarafından kız ismi olarak tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: Yeni ve heyecan verici şeylere olan aşklarının dürtüsü altında, başında “N” olanlar güçlü iradelidir ve sadece akıllarından geçeni yaparlar.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

L: İsmin sonunda yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Nil İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Turizm, İnsan Kaynakları, Zooloji veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “N” ile başlayan kişiler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır. İsminin son harfi “L” olan kişiler, ancak hazıra konduklarında aradıkları huzura kavuşan kişiler olacaklardır.

NİL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Nil ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapilerde kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 3, 20, 28 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Salı

Coşku ve cesareti simgeleyen Salı, bu isimle ilişkilendirilen şanslı günüdür. Salı günleri, çalışma haftasının itici gücü ve Nil adlı kişilerin kendilerini en rahat ve üretken hissetmeleri gereken gündür.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan sembolizmi zarafet ve bolluk etrafında döner. Bu, sizi çevreleyen gerçekliğe farklı bir ışıkta bakmak için ideal bir zamandır. Nisan enerjisi, doğayla daha uyumlu olmaya işaret eder.