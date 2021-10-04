İdil İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

İDİL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: İdil

İdil Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Fransızca

Fransızca TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu sözlüğünde İdil'in iki anlamı yer alır:

1-Şırnak iline bağlı ilçelerden biri. 2- Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir.



İDİL İSMİNİN ANLAMI

Fransızca kökenli bir isim olan İdil, kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiire verilen isimdir. İdil ismi Fransız edebiyatındaki idylle ifadesinden gelir.

İDİL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İdil ismi oyunculuğa, sadakate ve güce işaret eder. Geniş hayal gücü ve tasarım yeteneğine sahiptir. Duygusal biri olduğu için davranış inceliğine çok özen gösterir. Aynı karşılığı alamadığı durumlarda büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Dışa dönük, arkadaş canlısı, esprili, neşeli ve girişken bir yapıya sahip olurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeye büyük özen gösterir, sevdiklerinden de aynı sorumluluğu ve güveni bekler. Hem özel hem de iş hayatında oldukça sorumluluk sahibi ve güvenilir insandırlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

İDİL İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

İdil Biret, İdil Yazar, İdil Fırat, İdil Sivritepe

İdil ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aydil, Beril, Çisil, Nil, Serpil, Sevil, İrem, İlda, İlke, İrem, Yeşil, Meyil, Efil (Daha fazla benzer isim için tıklayın: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA İDİL İSMİ GEÇİYOR MU?

Fransızca kökenli bir isim olan İdil, Kur-an'ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde kız ismi olarak kullanılan isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

İ: İsmin ilk harfi olan “İ” harfi, kişiye hayatın her anından zevk ve ilham almayı verir, çok küçük şeylerle bile mutlu olma özelliğini katar.

D: Bu harfi içeren isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

L: İsmin sonunda yer alan “L” harfi numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

İdil İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

İnsan Kaynakları, Multimedya Bilişim Teknolojileri veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “İ” ile başlayan kişiler, yeni başlangıçlara umutla bakan, yüksek fikirli ve iyimser kişilerdir. İsmi İ ile başlayan kişiler yaşamı olduğu gibi algılarlar fakat bu durum onların pozitifliğinden bir şey eksiltmez. İsminin son harfi “L” olan kişiler, ancak hazıra konduklarında aradıkları huzura kavuşan kişiler olacaklardır.

İDİL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan İdil ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 4,14, 25 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, bilgeliği ve önemsemenin güzelliğini sembolize eder. Bu ay, hayatı pozitif duygularımızla görmemiz ve yaşamamız için çok uygun bir aydır. Ekim ayının enerjisi, kişinin kendi benliğiyle gurur duyması ve bireyselliğini benimsemesi için büyük fırsatlar barındırır.