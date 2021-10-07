Nisa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NİSA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Nisa

Nisa Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Nisa Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Arapça nisā'dan gelir

ve kadın anlamına gelir.



NİSA İSMİNİN ANLAMI

Nisa ismi kadın anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Nisa isminin 2 anlamı vardır: 1. Kadın.2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

NİSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Nisa ismi nezaket, sosyallik ve şevke işaret eder. Bağımsızlık, liderlik ve zekanın simgesidir. Hedefine odaklanan, azimli ve bağımsızlığına düşkündür. Yaratıcı, öncü, aynı zamanda ilericidir. İradeli, cesur, kendine güvenen ve asi bir kişiliğe sahiptir. Sosyal yaşantısına özen gösteren, manevi değerlerine sahip çıkan, çevresinde aranılan ve sevilen kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

NİSA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Nisa Akman, Nisa Serezli, Nisa Melis Telli

Nisa ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aksa, Alisa, Efsa, Hafsa, Melisa, Gülnisa, Nisan, Zernişan, Şahnisa, Rümeysa (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA NİSA İSMİ GEÇİYOR MU?

Nisa ismi Kur-an'ı Kerim’de geçen isimler arasında yer alır. Kur-an'ı Kerim’in 4. suresi olan Nisa suresi 176 ayetten oluşur. Müslüman kadınlar arasında kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: İsmin başındaki “N” harfi, her zaman en alışılmadık fikirlerin kaynağı olan orijinal bir yaramazın enerjisini taşır.

İ: “İ” harfi, sıcaklık ve sevgiyle hareket eden, cömert bir kişiliğin simgesidir.

S: “S” harfi, kişinin geleceği planlamayı şansa bırakmadığını ve mantıklı düşünmeye duygulardan daha fazla önem vermeye meyilli olduğunun kanıtıdır.

A: 1'in enerjisiyle yankılanan ve alfabenin ilk harfi olan bu harfin hırs ve rekabet gücünü kanalize eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Nisa İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İnsan Kaynakları, Antropolog, Oyuncu veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip Nisalar, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi N ile başlayan kişiler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

NİSA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Nisa ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 7, 15, 27 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı mart olan kişiler, ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirme yollarını aramalılardır. Mart ayı refahın ve değişim enerjisinin ayıdır.