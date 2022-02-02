Nisanur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NİSANUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Nisanur

Nisanur Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



NİSANUR İSMİNİN ANLAMI

Nisanur iki farklı ismin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş Arapça kökenli bir isimdir. Nisanur isminin anlamı şöyledir:

Nisa: 1. Kadın.2. Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

Nur: 1. Aydınlık, ışık, parıltı. 2. Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık. 3. Kur´an-ı Kerim.

Nisanur ismi ise nurlu kadın, nur yüzlü kadın, aydınlık kadın gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

NİSANUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Nisanur ismi temkinliliği, zekaya ve yaratıcılığı kendine çeker. İyimser, istikrarlı ve zarif olurlar. Mükemmel iş zekasıyla da iyi bir yönetici olurlar. Mantıklı hedefler belirleyip ulaşmak için özverili bir şekilde mücadele ederler. Zeki, esprili ve çok yönlü bir kişilerdir Arkadaşlarını özenle seçer, özel hayatını çok zor paylaşırlar. Çok duygusaldırlar ve ilişkilerinden beklentileri fazla olur. Yardımsever, paylaşımcı, işbirlikçi ve teşvik edici birer iş arkadaşı olurlar. Saygın, asil ve adil kişilikleriyle sevilen ve aranılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

NİSANUR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Nisanur Erbil (Türk eskrimci)

Nisanur ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alanur, Aynur, Ayşenur, Bennur, Dilnur, Esmanur, Gülnur, Hiranur, Yağmur, Zennur (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA NİSANUR İSMİ GEÇİYOR MU?

Nisanur ismi doğrudan Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak Nisa Suresi ve Nur Suresi olmak üzere iki surenin isminin birleşiminden oluşan bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: İsmin başındaki “N” harfi, her zaman en alışılmadık fikirlerin kaynağı olan orijinal bir yaramazın enerjisini taşır.

İ: “İ” harfi, sıcaklık ve sevgiyle hareket eden, cömert bir kişiliğin simgesidir.

S: “S” harfi, kişinin geleceği planlamayı şansa bırakmadığını ve mantıklı düşünmeye duygulardan daha fazla önem vermeye meyilli olduğunun kanıtıdır.

A: 1'in enerjisiyle yankılanan ve alfabenin ilk harfi olan bu harfin hırs ve rekabet gücünü kanalize eder.

N: İsmin içinde yer alan “N” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Nisanur İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Ticaret Sektörü, Bankacılık, Enerji Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısı, kişisel görevi ve başkalarına hizmeti, yalnızca esneklik ve alçakgönüllülük yoluyla elde edilebilecek idealleri yansıtır. İçlerindeki duyguların derinliği olağanüstüdür, bu yüzden bu insanlar birçok şeyi derinden hissederler. 6 sayısının enerjisinin arkasındaki amaç, başkalarını zihinsel güçlerini yapıcı şekillerde nasıl kullanacakları konusunda yönlendirmektir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

6 numaralı aşıklar genellikle oldukça mantıklı ve besleyicidir, ancak aynı zamanda tanımlayamayacakları bir mükemmellik arayan fazla idealist de olabilir. Bu kişiler, önemli olanı seçerken finansal istikrar ararlar ve karşılıklı çıkarları veya uyumluluğu daha az önemserler. Duygularını nasıl ifade ettikleri konusunda 6 numaraya biraz ilgi gösterilmelidir, çünkü bu onlara tam olarak hak ettikleri gibi davranılmalarını sağlayacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır İsmi “N” ile başlayan kişiler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır. İsimleri “R” harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

NİSANUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit

Hatırlamanın ve samimiyetin rengi olan Çivit’in etkisiyle bu isim, sezgisel, içe dönük bir kişiliğe ilham verir. Çivit rengi çok fazla olduğunda, bazı arzular saplantılara dönüşebilir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 18, 27 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Cuma

Keyif ve güzelliği simgeleyen Cuma, bu ismin şanslı günüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanmak için, yarım kalmış her şeyi tamamlamanız ve sorunları olumlu şekilde sonuçlandırmanız tavsiye edilir.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.