Melisa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MELİSA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Melisa

Melisa Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Rumca

Rumca TDK'ya göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'nde 'Melisa'nın anlamı şu şekilde yer alır: (meli'sa), Rumca: Oğul otu.

TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde 'Melis' ismi referans verilir. Melis'in ismi anlamı ise şu şekilde yer almaktadır: Köken: Rumca, Cinsiyet: Kız

1. Bal, tatlı şey, sevgili, can. 2. Bal arısı. 3. Çayır, çayırlık. 4. Oğul otu.



MELİSA İSMİNİN ANLAMI

Ballıbabagillerden, 20-150 santimetre yüksekliğinde, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, oğul otu anlamına gelir.

MELİSA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Melisa ismi, kendiliğindenliği, katkıyı ve keskinliği çağrıştırır. Olumlu ve temiz düşünceye sahip olmaya özen gösterir. Çevresindeki insanların düşüncelerine değer verir. Aynı zamanda çok cömert ve paylaşımcı biridir. Heyecanlı, neşeli ve girişken bir kişiliğe sahip olurlar. Bulundukları ortamın pozitif enerjisini yükseltirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MELİSA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Melisa Sözen, Melisa Şenolsun, Melisa Döngel, Melisa Aslı Pamuk

Melisa ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Nisa, Efsa, Elisa, Hafsa, Havsa, Mersa, Resa, Rümeysa, Şahnisa (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MELİSA İSMİ GEÇİYOR MU?

Melisa ismi Kuran’da geçmemektedir. Güzel bir anlama sahip olduğu için Türkiye'de de yoğun olarak kullanılan isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: “M” harfi çalışkanlığı, başarıyı, azmi ve yüksek sezgi gücüne işaret eder.

E: 'E' harfi, coşku ve neşeyle, pişmanlık duymadan yaşanan bir hayatla ilişkilendirilir.

L: Mantık ve sağduyunun simgesi olan bir harftir. Duygusallıktan ziyade rasyonel kararlar alma eğilimine işaret eder.

İ: Bu harf etrafa pozitif enerji saçan, iyi niyetli ve cömert bir doğayı simgeler.

S: Bu harf, “az laf çok iş” gibi bir yaşam ilkesine sahip olunduğunu gösterir.

A: İsmin son harfi 'A' olan kişiler, kurallar ve normlar onlar için geçerli değilmiş gibi davranabilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Melisa İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Tasarım, Yabancı Diller, Satış veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 rakamı keşif, yardımseverlik, hayatın sunduğu şeylerden memnuniyet ve kısıtlama olmaksızın ifade özgürlüğü ile ilgilidir. Bu kişide, onları yaptıkları şeyi bırakmaya ve farklı bir yol denemekten çekinmemeye davet eden özel bir tür gözükaralık vardır. 5 numaranın enerjisinin ardındaki niyet, başkalarına sorumluluk almaları ve hayatlarında gerekli değişiklikleri yapmaları için ilham vermenin ipuçlarını veriyor.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Partner olarak, 5 numara, kararını vermeden önce çok ince düşünür. Partnerinin kendisine mümkün olduğunca fazla özgürlük bırakmasını isteyen ve hiçbir şekilde kısıtlanmış hissetmekten hoşlanmayan bir kişiliğe sahiptir. 5 sayısının ilişkilerinin başarısı veya başarısızlığı, birbirlerini ruhsal olarak ne kadar iyi anladıklarına bağlıdır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. M harfi, zaman kaybetmeden yavaş, çalışkan ve enerjik ama aynı zamanda metodik ve detaylara dikkat eden birini gösterir. İsminin son harfi A olan kişiler proje tamamlanana kadar devam eder, kolay kolay pes etmez, büyük bir özgünlük ve liderlik etme cesaretine sahiptir.

MELİSA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Güven ve dinginliği çağrıştıran bir renk olan mavi, gelecek için güçlü ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı tercih eden mizaçlarla ilişkilendirilir. Mavi rengi çok fazla olduğunda, fiziksel ve zihinsel bir ajitasyon durumu meydana gelebilir.

Şanslı Numaraları:

Bu isimle ilişkili şanslı sayılar 2, 4, 20, 21 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Cumartesi, hem bu adla ilişkilendirilen haftanın şanslı günü hem de Satürn gezegeninin günüdür ve hırs ve bağlılığa işaret eder. Cumartesi, etrafınızdaki tüm negatif enerjileri uzaklaştırmak ve hayatınıza pozitifliği davet etmek için etrafınızdakileri düzenlemek ve temizlemek için harika bir gündür.

Şanslı Ayı:

Şubat

Dönüşüm ve özlem etrafında dönen bir sembolizm ile Şubat, planlarınızı gerçekleştirmenize yardımcı olanlara şükran göstermek için ideal bir ay olarak görülür. Şubat ayında içerdiği enerji, sağlıklı besleme alışkanlıklarının gelişimini teşvik eder.