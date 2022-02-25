Olca İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

OLCA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Olca

Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Moğolca



OLCA İSMİNİN ANLAMI

Kökeni Moğolca olan Olca ismi hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan isimlerdendir. Peki, Olca ne demek? Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Olca isminin anlamları şöyledir:

(Kız ismi) 1. Ganimet. 2. Kadın esir. 3. Bolluk, bereket.

(Erkek ismi olarak) 1.Ganimet. 2. Bolluk, bereket.

Olca kelimesi Türkiye Türkçe ağızları sözlüğüne göre düşmandan 'ele geçirilen mal' anlamı taşır. Etimoloji Sözlüğü'ne göre ganimet anlamına gelir.

OLCA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Olca ismi ihtiyat, çeviklik ve neşeyi simgeler. Organizatör ve yöneticidir. Hayata ve sorunlara yaklaşımı metodik ve sistematiktir. İnşaat ve imar yeteneğine sahiptir. Hayalleri gerçeğe dönüştürme gücüne sahiptir. Çok gelişmiş bir yapı anlayışına sahiptir. Yönetim sistemlerinden hoşlanır ve iyi hazırlanmış planlarınızı gerçekleştirebilir. Bilgiyi, çalışmayı ve içgörüyü sever. Her şeyi derinlemesine inceler. Sığ yargılardan veya görüşlerden nefret eder. Analiz ve araştırma için doğal bir yeteneğe sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Olca ismine benzeyen diğer isimler:

Olcay, Ağca, Arca, Ayca, Balca, Gonca, Yonca, Kırca, Tunca (O ile başlayan erkek bebek isimleri

KURAN'DA OLCA İSMİ GEÇİYOR MU?

Olca ismi Kuran’da geçmemektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

O: İsmin ilk harfinde yer alan “O”, kişiye özerklik duygusu ve liderlik vasıfları katar.

L: İsmin ilk hecesinde yer alan “L”, bağlanma duygu çok yüksek olan, sevmeyi ve sevilmeyi arzulayan kişileri oluşturur.

C: İsmin ikinci hecesinde yer alan “C” harfi, kişiye duygularından ziyade aklını dinleyen bir karakter katar. Rasyonel, akılcıdır.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi, anı kaçırmakla ilgili endişe etmeyen, anı yaşayan bir enerjiyi sembolize eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Olca İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Mühendislik, Mimari, Tasarım, Askerlik, İdarecilik veya benzerleri

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati önceliklendirmiş, partnerinden de saygı ve güven vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “O” ile başlayan kişiler, öncü ve lider karakterde kişilerdir. İsmi “A” harfi ile biten Olca, başladıkları bir işi mutlaka bitiren, evcil hayvanları olan, doğa içinde sakin ve sessiz bir hayat yaşayacaklardır.

OLCA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 6, 18, 25 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı mart olan kişiler, ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirme yollarını aramalılardır. Mart ayı refahın ve değişim enerjisinin ayıdır.