Peride İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

PERİDE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Peride

Peride Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



PERİDE İSMİNİN ANLAMI

Farsça kökenli bir isim olan Peride, Hazal Kaya'nın başrolünde yer aldığı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde geçmesinin ardından popüler oldu. İnternette sık sık Peride isminin anlamı ne? Peride ne demek? şeklinde aramalar yapılıyor. Peride ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında. Peride isminin 2 anlamı ise şöyle:



Uçmuş.

Soluk, solmuş.

PERİDE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Peride isimli kişiler uysal, hassas, nazik ve kibardırlar. Sakinliği severler. Kişilik numarası 2 olan Peride aile kavramına çok önem verir. Arkadaşları için oldukça cömert, arkadaş canlısı ve yardımseverdir. Sanatçı yönleri gelişmiştir. Bu zarif kişilerin yaratıcılık yönleri de gelişmiştir.

(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

PERİDE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Peride Celal (Türk yazar)

Peride ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Bilge, Ege, Feride, Müge, Özge, Simge (Daha fazla benzer isim için tıklayın: P harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA PERİDE İSMİ GEÇİYOR MU?

Peki, Peride ismi Kur'an'da geçiyor mu? Peride ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almaz.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

P: Bu kişiler geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Entelektüel yönleri kuvvetlidir. Dakiktir.

E: Özgürlüğü severler, coşkuludurlar. Enerjiktirler.

R: İş dünyaları, duyguları yoğundur.

İ: Şefkatli, vidanlıdırlır. Her şeyi derinden hissederler. Sezgileri güçlüdür.

D: Güven duyulan, istenen insanlardır.

E: Son harfte bu isim özgürlüğü, şehveti ve coşkuyu ifade ediyor.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Peride İsminin Numerolojisi: 3

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

İyimser, ilham verici, dışa dönük ve etkileyicisiniz. İnsanlar sizi neşeli, pozitif ve çekici biri olarak görür; Kişiliğiniz, başkalarını o kadar güçlü bir şekilde etkiler ki, insanlara çok çaba harcamadan ilham verebilirsiniz. Tüm bu enerji yaratıcılığınızın bir belirtisidir. Sözel becerileriniz sizi yazı, komedi, tiyatro ve müzik alanlarına yönlendirebilir.

PERİDE İSMİ VE AŞK HAYATI

Peride ismini etkileyecek kişi iki yönlü olmalıdır. Yani hem dış görünüşüyle beğenmeli hem de entelektüel açından etkileyici olmalıdır. Hem öğrenmek için derin bir istek duyarlar, hem de karşıdaki insanı görünüşü olarak da beğenmek isterler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Arkadaş canlısı, yumuşak ve sıcak bir dış görünüşünüz var. Başkaları sizi nazik, güvenli liman olarak algılar. İnsanlar, diğer nedenlerin yanı sıra sıcak ve tehditkar görünmediğiniz için size gelecektir. Giyiminiz her zaman düzgün ve titiz seçilmiştir.

PERİDE İSMİNİN SEMBOLLERİ



Peride isminin yönetici gezegeni Merkürdür. Sembolü parlak mücevher ve incidir.