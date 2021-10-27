Ege İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EGE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ege

Ege Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe Sözlüğe göre Ege, 'veli' demektir. Hem erkek hem kız ismi olan Ege'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre anlamları şöyledir:

1-Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse.

2. Yaşça büyük.

3. Sahip.

EGE İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bir isim olan Ege, bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her hâlinden sorumlu olan kimse demektir. Bunun yanı sıra yaşça büyük ve sahip anlamları da vardır. Türkiye'nin batısında yer alan denizin ve Türkiye'de bir bölgenin de adıdır.

Akrotiri'deki arkeolojik kazıların başkanı Profesör Christos Doumas'a göre, Ege adının kökeni, Homerik'te 'atlamak' anlamına gelen 'aisso' fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türeyen isim 'aix' = keçi yani zıplayan hayvan demektir.

“Türkiye’deki Tarihsel Adlar” adlı eserinde Bilge UMAR, ismin Anadolu'nun eski bir dili olan Luwi dilinden kalma olduğunu belirtir.

EGE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ege ismi ihtiyat, heyecan ve neşeyi kendine çeker. Doğallık, yaratıcılık ve mutluluk özelliklerini bünyesinde barındırır İnsanları takdir eder, kolayca arkadaş olur ve çevresindeki insanların iyiliğini ister. İletişimi kuvvetli, yetenekli, çabuk düşünebilen, orijinal fikirler üretibilen ve çabuk öğrenen bir kişiliğe sahiptir. Aklın zekâ, hareketlilik ve bilgi transfer bölümünü temsil eder.

EGE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ege, Ege Çubukçu, Ege Tanman, Ege Aydan, Ege Kökenli

Ege ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Bilge, Emir, Emre, Efe, Cemre, Han, Hakan, Kağan, Egemen, Müge, Simge, İmge, Öge, Özge (E ile başlayan erkek bebek isimleri ) (E ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA EGE İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Ege, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak içerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin başında yer alan “E” harfi, kişiye karmik olarak coşkulu ve tutkulu bir yapı kazandırır.

G: İsmin ikinci hecesinde yer alan “G”, kendine güvenmemeyi temsil eder. Mükemmeliyetçi yapılarından ötürü, kendileriyle gurur duymayı ve başarma hissini yüksek çıtalara endekslerinden özgüvenlerini kendi kendilerine düşürebilirler.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve merhametli kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ege İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Dağcılık, Uzay Bilimleri, Havacılık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, yeniliklere açık, hayattan keyif almayı bilen, özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. İsmi “E” ile biten kişiler, iletişim yetenekleri güçlü, duygularını güzel ifade eden, pratik, aktif insanlardır.

EGE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Ege ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapide kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 7, 17, 21 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.