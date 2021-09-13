Bilge İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BİLGE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Bilge

Bilge Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe Sözlükte Bilge'nin anlamı şöyle yer alır: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim... TDK'nin kişi adları sözlüğünde ise hem erkek hem kız bebekler için kullanılan Bilge isminin anlamı şöyle yer alır: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

BİLGE İSMİNİN ANLAMI

Hem kadın hem de erkekler için kullanılan Bilge ismi, bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse anlamına gelir. Başka dilde benzer isimde kullanılan isimlere örnek olarak Prudence, Latince kökenli kadınsı bir isimdir. İyi muhakeme, uzman, bilge anlamlarına gelen kız ismidir. İngilizce “wise” anlamına gelen bilge kelimesi ise genel olarak sıfat ya da lakap olarak kullanılır. (Betül isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

BİLGE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bilge ismi sebat, bağlılık ve benzersizliği çağrıştırır. Pratik, bilgiyi seven, güç arayan, adil, kendine yeten, başkalarını yardım etmeyi seven, sosyal yönü ve iletişimi çok kuvvetli kişilerdir. Bu kişiler iyi bir itibar kazanmaya yardımcı olan iyi bir mizaca sahiptir. Tıpkı bir kedi gibi şanslıdır, hep dört ayağının üstüne düşer. Öyle ki genellikle tam doğru zamanda doğru yerde olurlar. Büyük kararlar alma yeteneğine sahiptir. Zeki ve son derece sezgiseldir. Bilge ismindeki kişiler mükemmel iletişimcilerdir ve çok yaratıcıdırlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BİLGE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bilge Kağan, Bilge Karasu, Bilge Zobu, Nuri Bilge Ceylan, Bilge Olgaç

Bilge ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Bige, Özge, Müge, Erge, Simge, Bilgi, Belgin, Beril, Ege... (B harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve b harfi ile başlayan erkek bebek isimleri sayfalarımıza da bakabilirsiniz)

KURAN'DA BİLGE İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe bir isim olan “Bilge” kelimesi Kuran’da geçmemektedir. Bilge kelimesinin Arapça karşılığı “Hakim”dir. El-Hakim 'Hikmetli' Allah'ın bir sıfatıdır. Aynı zamanda Arapça hakim 'vali', 'yargıç', 'bilgin' veya Farsça 'bilge adam', 'filozof' veya 'hekim' isimlerinden bir statü adıdır. Ve Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

İ: Bu harfe sahip kişiler zeki ve hayal gücü yüksek insanlardır. Her türlü zorluğundan üstesinden gelebilecek güçtedirler.

L: İsmin üçüncü harfi olarak yer alan “L” harfi kişiye, pragmatik, güvenilir ve akılcı bir kişilik özelliği katar.

G: İsmin son hecesinde yer alan “G” harfi, sürekli gelişme, olgunluk ve problem çözücü bir zihne işaret eder.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Bilge İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Danışman, Memur, Kamu Hizmetleri veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsminin son harfi e olan kişiler, becerikli ve başına buyruk kişilerdir. Emir almaktan hiç hoşlanmazlar ve aksine kendileri emir vermeyi arzularlar.

BİLGE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Bilge ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapilerde kullanılan ve yaşamdaki güzellikleri görmeyi sağlayan kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 15, 24 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.