Rüzgar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

RÜZGAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Rüzgar

Rüzgar Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Farsça

Farsça TDK'ya göre: Rüzgar kelimesi TDK'nın Güncel Türkçe Sözlüğü'nde şu şekilde yer alır:

1. isim Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad: Rüzgâr çizelgesinde hızı 17-21 deniz mili olan ve kuvveti 5 ile gösterilen esinti.



RÜZGAR İSMİNİN ANLAMI

Rüzgar Farsça kökenli bir isimdir ve hem kızlar hem erkekler için kullanılabilir. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Rüzgar isminin 3 anlamı şu şekilde yer alır:

1. Zaman, devir.

2. Dünya.

3. Yel.





RÜZGAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Rüzgar ismi mizahı, gerçekçiliği ve hoşluğu kendine çeker. Güçlü ve korkusuzdur. Başarısızlıktan veya reddedilmekten korkmazlar. Tutkularının sonuçlarını görmek istiyorlarsa çok çalışmaları gerektiğini bilirler. Zorlukların karşısında asla geri adım atmazlar. Çalışkan, iradeli ve güvenilirlerdir.

RÜZGAR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Rüzgar Erkoçlar

Rüzgar ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Afşar, Baydar, Çınar, Haydar, Hünkar, Mazhar, Serdar, Poyraz, Yağmur, Bulut, Doruk, Uzay (R ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA RÜZGAR İSMİ GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli bir isim olan Rüzgar, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Türkiye'de hem kızlar hem de erkekler için kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

R: “R” harfine sahip insanlar vicdanları ve merhametleriyle dünyayı algılarlar. Dünyanın katı ve somut gerçekleri onların ilgisini çekmez, manevi dünyayı daha çok önemseyen kişilerdir.

Ü: İsmin içinde ye alan “Ü” harfi, dünyada birlik ve beraberlik arar. Kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yaşayan insanlarla bir arada olmayı arzular.

Z: İsmin ikinci hecesinde yer alan “Z” harfi, numerolojide 8 sayısının enerjisiyle eşdeğerdir ve güç, yardım etme, hayırseverlik, cömertlik gibi duyguları temsil eder.

G: İsimde yer alan “G” harfi, numerolojide 7 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve doğallığı, erdemi, sakinliği, huzuru temsil eder.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

R: “R” harfi numerolojide 9 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve evrenselliği, güzel düşünceyi ve iyi niyeti sembolize eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Rüzgar İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Reklamcı, Psikolog, Psikiyatri, Reklamcı veya benzerleri

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “R” ile başlayan kişiler, güçlü ve azimli kişilerdir. Bu kişiler çabaya ve çabanın gücüne inandıklarından hayatları boyunca yaptıkları işleri büyük bir titizlikle yaparlar. İsmi “R” harfi ile biten Rüzgarlar, sadece kendilerine güvenen insanlardır. Başarı onlar için çok önemlidir ve başarılı olmak için ellerinden gelenin fazlasını dahi yapabilirler.

RÜZGAR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Rüzgar ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 10, 18, 28 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.