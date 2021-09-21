Yağmur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YAĞMUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yağmur

Yağmur Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Yağmur kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde 2'si mecaz olmak 3 anlamı bulunmaktadır: Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet: 2-Çok ve sık düşen, gelen şey. 3. Çokluk, bolluk. Kişi adları sözlüğünde ise hem erkek hem kız ismi olarak yağmur isminin anlamı aynıdır: "Havadaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı"



YAĞMUR İSMİNİN ANLAMI

Yağmur ismi atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet anlamına gelir. Çok ve sık düşen, gelen şey olarak mecazi anlamda da kullanılır. Çokluk ve bolluk anlamını da içermektedir. Türkçe kökenli bir isim olan Yağmur, hem erkek hem de kadınlar için kullanılan bir isimdir. İngilizcede “Rain” ile aynı anlamda kız ismi olarak kullanılmaktadır. Arapçada “Ratar” kelimesiyle aynı anlama gelmektedir ve oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (Nehir isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

YAĞMUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yağmur ismi, doğruluk, şevk ve şükranı simgeler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

YAĞMUR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yağmur Tanrısevsin, Yağmur Atacan, Yağmur Sarıgül, Yağmur Koçyiğit

Yağmur ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aynur, Dilnur, Alanur, Zennur, Yağmur, Yaren, Yaprak, Yaman, Bulut, Bahar, Damla, Rüzgar (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan kız bebek isimleri) , (Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA YAĞMUR İSMİ GEÇİYOR MU?

Doğa, Türkçe kökenli bir isim olup Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği güzel anlam sayesinde hem kız hem de erkek çocuklarda yaygın olarak tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: İsmin ilk harfi olarak yer alan y harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan a harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

Ğ: Bu harfe sahip olan kişiler, empati duyguları çok güçlü olan kişilerdir. Akıllarından ziyade kalplerini dinlemeyi tercih ederler.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı m harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

U: İsmin son hecesinde yer alan u harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

R: İsmin sonunda yer alan r harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yağmur İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Diş Hekimi, İnsan Kaynakları, Müşteri Temsilcisi veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati çok önemseyen bir kişi olarak ve partnerinden de aynı saygıyı ve güveni vermesini bekler. Aslında kıskanç değildir, partnerinin sağladığı güven duygusuna göre hareket eder. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Y ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilerler. Kimseden destek almadan kendi ayakları üzerinde duran kişilerdir. İsimleri R harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

YAĞMUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 11, 30 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.