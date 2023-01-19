Sağılmış anne sütü nasıl saklanır? Buzlukta saklanan anne sütü bebeğe nasıl verilir?

Anne sütü saklanması ile ilgili pek çok kafa karışıklığı bulunuyor. Önerilen saklama ve hazırlama tekniklerine uyulması, bebeğin sağlığı için sağılmış anne sütünün güvenliğini ve kalitesini koruyabiliyor. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın anne sütünün saklanmasına dair merak edilenleri anlattı. (Bu yazının ardından Anne sütü verirken gaz yapmayan besinler nelerdir? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

Sağılan süt nasıl saklanır?

Anne sütü saklama sırasında anne sütü saklama poşetleri ya da cam kaplar kullanabilirsiniz. Her kaba bebeğinizin bir öğünde tüketebileceği miktarda süt koymak önemlidir. Anne sütü saklama süreleri, sakladığınız yerin sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Sağdığınız anne sütünü 19 °C-26 °C’de yani oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün ve dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz.

Sağılan anne sütü, saklanma işleminden önce mutlaka tarihlendirilmeli ve daha önce sağılan anne sütü bebeğe içirilmelidir.

Süt saklama poşeti seçimi nasıl olmalı?

Alacağınızın ürünün içeriğinde BPA ve BPS gibi zararlı içeriklerin bulunmamasına mutlaka özen göstermelisiniz. Süt poşetinin üzerinde ölçek ile tarihi not edebileceğiniz bir bölümün olması işinizi bir hayli kolaylaştıracaktır. Çift kilitli sisteme sahip süt saklama poşetleri hava almayacakları için tercih edilmelidir.

Buzlukta saklanan anne sütü bebeğe nasıl verilir?

Donmuş anne sütünü çözdürmek veya sıcaklığını arttırmak için bir kaseyi sıcak veya ılık su ile doldurun ve içine donmuş anne sütü olan poşet/şişeyi oturtun. Anne sütü ılıtmak için sütü kesinlikle ateş üzerine koymayın ya da kaynatmayın.

Dondurulmuş anne sütünün bozulduğu nasıl anlaşılır?

Sütünüzün Bozulduğunu Kokusundan Anlayabilirsiniz. Anne sütünün bozulup bozulmadığını anlamanın en kesin yolu, sütün kokusudur. Bozuk süt, keskin ve rahatsız edici bir kokuya sahip olur. Ancak bu kokuyu, sütü çözdürdüğünüzde ortaya çıkan hafif metalik koku ile karıştırmayın. Dondurduğunuz sütü çözdürdükten sonra ortaya çıkan sabunumsu ve metalik koku sütün bozulduğu anlamına gelmez. Fakat süt, tıpkı tarihi geçen inek sütü gibi keskin bir kokuya sahipse, o zaman sütte bakteri ürediği anlaşılabilir.

Anne sütünü saklamak sütün yararını azaltır mı?

Evet. Süt ne kadar erken tüketilirse o kadar iyi. Bazı araştırmalara göre ister buzdolabında ister derin dondurucuda, süt ne kadar uzun süre saklanırsa, içindeki C vitamininin eksilme oranı da o kadar yüksek oluyor.

Birtakım araştırmalar da 2 günden fazla buzdolabında duran anne sütünün bakteri öldürücü özelliğinin azaldığını ve uzun süre dondurulmuş bekleyen sütün lipit kalitesinin düştüğünü gösteriyor.