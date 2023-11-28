Salih İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SALİH İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Salih

Salih Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



SALİH İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Salih ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasındadır. Salih isminin anlamları şöyledir:

1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır.

2. Yetkisi, hakkı olan.

3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.

4-TDV ansiklopedisine göre iyi, doğru, yararlı ve uygun olmak; doğruluk, dürüstlük anlamlarındaki salâh (sulûh) kökünden türemiştir. Sâlih kelimesi “faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış; barışçı, uyumlu” gibi anlamlara geliyor. TDV ansiklopedisinde bu kavramla ilgili şu bilgiler de yer alıyor: Kur’ân-ı Kerîm’de sâlih kavramı biri “iyi, hayırlı iş ve davranış”, diğeri “dinî ve ahlâkî bakımdan iyi davranışlara sahip kişi” olmak üzere iki mânada kullanılmıştır.

SALİH İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Salih ismi açık sözlülüğü, ciddiyeti çağrıştırır. Babacan ve şefkat dolu bir kişiliğe sahiptir. Yüksek motivasyonlu, iradeli ve öncü özelliklere sahiptir, ancak aynı zamanda pratik, üretken ve çok güvenilirdir. Bir yandan hırslı, sadık, pratik ve disiplinli; diğer yandan eleştirel, şüpheli, karamsar ve talepkardır. İş hayatında hedefe yönelmek için kendisini çalışmaya adar. Her zaman bulunduğu noktanın daha ilerisine ulaşmayı hedefler.

SALİH İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Salih Bademci, Salih Uçan, Salih Dursun, Salih Güney, Salih Bora

Salih ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Fatih, Halim, Hilal, Halil, Hasan, Melih, Salim, Selim, Talip (S ile başlayan erkek bebek isimleri )

GENEL ÖZELLİKLERİ

Salih ismindeki kişiler sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. Salih'in ileri görüşlü fikirleri ve büyük hedefleri vardır. Kalıcı bir miras bırakma kararlılığındadır ve bunu gerçekleştirmek için yorulmadan çalışmaya hazırdırlar. Başarı potansiyelleri yüksektir.Büyük hedefleri için büyük hayalleri vardır.

SALİH İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 10, 15, 21 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.