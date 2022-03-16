Selim İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SELİM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Selim

Selim Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



SELİM İSMİNİN ANLAMI

Selim ismi Arapça kökenlidir ve Türk Dil Kurumu'nun hem Güncel Türkçe Sözlük hem de Kişi Adları Bölümü'nde yer alır. Selim isminin hem sıfat hem de isim olarak anlamları şöyledir:

Doğru, dürüst, kusursuz. (Sıfat)

Sonu iyi, tehlikesiz, kötücül olmayan, iyicil (ur veya hastalık). (Sıfat)

Sağlam (İsim)

Kusursuz (İsim)

Doğru (İsim)

SELİM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Selim ismi cesaret ve açık sözlülüğü çağrıştırır. Bu isimdekiler spontan ve cesurlardır. Macera duygusunu ve keşfetmeyi severler. Kararlı ve girişkenlerdir, yeni projeler başlatmakta iyidirler. Yüksek enerjileri vardır ve hızlı eylemler başlatabilirler. Korkusuzlukları ve cesaretleri onları yeni deneyimler denemek, büyük riskler almak ve çığır açmak için ideal insanlar yapar. Enerjik doğası, tutkusu ve yaratıcılığıyla ön plana çıkar.

SELİM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

I. Selim, II. Selim, III. Selim, Selim İleri, Selim Soydan,

Selim ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Azim, Besim, Devrim, Evrim, Kerim, Halim, Rasim, Salih, Salim, Zaim (S ile başlayan erkek bebek isimleri ), Ecrin, Derin, Pelin, Selin, Serin..

KURAN'DA SELİM İSMİ GEÇİYOR MU?

Selim ismi Türk ve Arap tarihinde sıklıkla karşımıza çıkan, çok kullanılan bir isimdir. Selim ismi Kuran'da geçiyor mu? sorusu da internette çok arananlar arasında. Selim ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde, Şuara Suresi 89. Ayette ve Saffat Suresi 84. Ayette geçmektedir ve “arınmış, temiz, selamete ermiş, teslim olmuş” anlamlarına gelmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

L: İsmin içinde yer alan “L”, kişinin gizli akılcılığını gösterir. Bu harfe sahip kişiler dışarıdan duygusal olarak algılansalar da aslında çok akılcı insanlardır.

İ: Bu harf kişiye, hayal gücü ve vizyon katar. Yaşamın her anında ilham alacak bir şey bulabilme özelliği kazandırır.

M: İsmin son harfi olarak “M”, doğallığı, sevimliliği ve akılda kalıcılığı sembolize eder. Bu harfe sahip insanlar etrafları tarafından sevilen kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Selim İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Hukuk, mühendislik, tıbbi Hizmetler veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati önemseyen, partnerinden de saygı ve güven vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “S” ile başlayan kişiler arkadaş canlısı, karizmatik ve yeni deneyimlere açık insanlar olurlar İsmi “M” ile biten kişiler ise, ayakları yere sağlam basan, gerçekçi ve korkusuz insanlardır.

SELİM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 8, 14, 28 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.