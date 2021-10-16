Sena İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SENA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sena

Sena Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça

Arapça TDK'ya göre anlamı: Arapça Senā kelimesinden gelen Sena övme anlamına gelir. TDK'ya göre hem erkekler hem de kadınlar için kullanılan Sena isminin ise iki anlamı vardır: 1. Övme, övüş. 2. Işık, şimşek parıltısı.





SENA İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli Sena ismi, övme anlamına gelmektedir. Ayrıca şimşek parıltısı için de kullanılmaktadır. Kız çocukları için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

SENA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sena ismi neşe, sebat ve sağduyu çağrıştırır. Son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan kişilerdir. Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, sanatsal ve kariyer odaklıdır. Sena ismi güçlü bir kişiliği yansıtır. Büyülü yeteneklere ve harika yaratıcı becerilere sahiptir. Çok uyumlu, girişken ve sanatseverdir. Arkadaş canlısı doğası, hayatta birçok arkadaş edinmesine yardımcı olur. İş ve sosyal hayatında uyumlu bir mizaca sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

SENA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Sena Kaleli, Sena Akay, Sena Şener, Sena Kara

Sena ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aleyna, Asena, Berna, Gülsena, Lina, Mina, Revna, Sema, Servet, Suna, Şeyma, Tuna, Zenan (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA SENA İSMİ GEÇİYOR MU?

Sena ismi Kur’an-ı Kerim’in Nur Suresi’nde ışık, parıltı anlamıyla yer alan isimlerden biridir. Müslümanlar tarafından kız çocukları için yaygın olarak tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

N: Bu harfle başlayan isimler, hayalci kişilerdir. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sena İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Halklar İlişkiler, İdareci, Güzellik Uzmanı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “S” ile başlayan kişiler arkadaş canlısı, karizmatik ve yeni deneyimlere açık insanlar olurlar. İsminin son harfi “A” olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

SENA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 4, 20, 22 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır