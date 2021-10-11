Lina İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

LİNA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Lina

Lina Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Birden çok farklı dil

Birden çok farklı dil TDK'ye göre anlamı: Lina isminin anlamı TDK sözlüğünde yer almamaktadır.



LİNA İSMİNİN ANLAMI

Lina ismi Arapça, İrlandaca, Hintçe gibi farklı kökenlere sahiptir. Arapça hurma ağacı fidesi anlamına gelmektedir. Arapça'da mecazi olarak Lina " hassas" veya "narin" anlamına gelir.

anlamına gelmektedir. Arapça'da mecazi olarak Lina " anlamına gelir. Yabancı kaynaklara göre ise Lina, Angelina, Evelina, Karolina gibi “-lina” ile biten isimlerin kısa bir şeklidir.

Lina "özgür kadın" anlamına gelir. Karolina isminden “savaşçı" veya “güç” anlamına gelir. Linus'tan "yas" anlamına gelir. Sanskritçe "birlik" anlamına gelir, Arapça'da "genç palmiye ağacı", "hassas" veya "narin" anlamına gelir. İrlanda dilinde ise "aydınlık” anlamında kullanılır.

2011'de Almanya'da en popüler kadın isimleri arasında yer alıyordu. Başlangıçta Karolina, Nikolina, Adelina, Evelina ve Paulina gibi isimlerin kısaltılmış hali olarak kullanılmıştır. "-lina" küçültme eki olduğu için İsveççe'de tek başına bir anlamı yoktur.

Fransa’da ise Lina isimi 2019'dan beri en popüler kadın isimlerinden biri olarak kullanılır.

Yunanca'da "güneş ışığı" anlamında kullanılır ve ayrıca kralların kullandığıı “zeytin tacı ” anlamına gelir. Farsça'da "ışık", "güneş ışığı" veya "güzel kız" anlamına gelir.

anlamında kullanılır ve ayrıca kralların kullandığıı ” anlamına gelir. Farsça'da "ışık", "güneş ışığı" veya "güzel kız" anlamına gelir. Rus dilinde Lina, Avelina adının kısaltılmış halidir.

Lina adının Fransa ve Çin'de de kökleri vardır. Çince'de "Li" "güzel", "Na" ise "zarif" anlamına gelir.



LİNA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Lina ismi şehvet, zeka ve karizmayı çağrıştırır. Doğal, samimi ve içtendir. Olumlu ve temiz düşünceye sahip olmaya özen gösterir. Çevresindeki insanların düşüncelerine değer verir. Aynı zamanda çok cömert ve paylaşımcı biridir. Heyecanlı, neşeli ve girişken bir kişiliğe sahip olurlar. Bulundukları ortama pozitif enerji yayarlar.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

LİNA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır

Lina ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Almina, Hüsna, Lena, Leyla, Mina, Mislina, Melina, Melisa, Suna, Tuna (Daha fazla benzer isim için tıklayın: L harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA LİNA İSMİ GEÇİYOR MU?

Lina ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yer alan Haşr suresinin 5. ayetinde yumuşak hurma ağacı anlamıyla geçmektedir. Müslümanlar tarafından kız ismi olarak kullanılan isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

L: İsmin ilk harfi olan “L” harfi, numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Lina İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzellik Uzmanı Estetisyen, Tasarımcı, Güzel Sanatlar veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “L” ile başlayan kişiler, başkalarını kolaylıkla ikna edebilen, insanları tesirleri altına alabilen, doğru adımları atabilmek için sağlam planlar yapan kişiler olurlar. İsminin son harfi “A” olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

LİNA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Lina ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 10, 16, 30 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Pazartesi

Pazartesi günü aile ile geçirmek ve şifalanma enerjisine geçiş yapmak için çok önemli bir gündür. Şanslı günü pazartesi olanlar bugünü duygusallık ve sevgiyi alma ile geçirebilirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.