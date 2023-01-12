Sare İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Arapça ve İbranice kökenli bir isim olan 'Sare' ismi Türkiye'de son yıllarda tercih edilen isimler arasında. Peki, Sare isminin anlamı ne? Sare ne demek? Bu yazımızda Sare isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
SARE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Sare
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Arapça, İbranice
SARE İSMİNİN ANLAMI
A- Sare ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğünde yer alan isimler arasındadır. Sare Arapça kökenli bir kadın ismidir ve 4 ayrı anlamı vardır:
- Sıçrayan, atlayan.
- İhtiyaç.
- Susuzluk.
- Hz. İbrahim'in eşinin adı.
B-TDV'ye göre Sâre kelimesinin aslı İbrânîce Sârâh’tır. Sarah kelimesinin ise “bütün insanlığın prensesi” anlamına geldiği belirtilmektedir
SARE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Sare adlı insanlar, dinamik ve verimli bir enerji yayarlar. Kontrollü ve yetenekli görünüyorsunuz. Zorluklar karşısında cesaretlisiniz. Aynı zamanda, tutkularının peşinden gitmek sizin için çok önemli. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Sare ismine benzeyen diğer isimler:
Ece, Defne, Cemre, Melike,Gökçe, Gamze, Merve, Ayşe, Hatice, Buse, Sena, Cemile, Emre, Efe, Ege, Metehan, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
S: Baş harfleri 'S' olan insanlar, inanılmaz derecede sezgileri kuvvetli ve bir sonraki adımı görebilirler.
A: 'A' harfi cesareti, yoluna çıkan her şeyle başa çıkma gücünü ifade eder.
R: 'R' harfi, diğer insanların duygularını kolayca okuyabilen biri olduğunu gösterir.
E: 5 sayısıyla ilişkilendirilen 'E' harfi bu kişinin sevecen, iyi kalpli ve hassas olduğunu gösterir.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Sare İsminin Numerolojisi: 7
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★★★
Aşk ★★
Sağlık ★★★
Para ★★★★★
Aile ★★
Arkadaşlık ★★★★
SARE İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Violet
Şanslı Numaraları: 8, 10, 16, 22 ve 35.
Şanslı Günü: Cuma
Şanslı Ayı: Nisan
Şanslı Taşı: Aquamarin