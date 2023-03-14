Şimal İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ŞİMAL İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Şimal

Şimal Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Kuzey

ŞİMAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?



TDK'ye göre Güncel Türkçe sözlükte Şimal Arapça şimāl kökenlidir ve anlamı 'Kuzey'dir. Şimâl aynı zamanda Arapça’da “sol taraf” mânasına gelir.

ŞİMAL İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hayaliniz, girdiğiniz her alanda lider olmaktır. Son derece idealistsiniz, bazen insanlar veya yöntemler konusunda saf olma noktasına kadar. Büyük bir şefkatiniz var ve daha insancıl bir toplum yaratmanın peşindesiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne de bakabilirsiniz)

Şimal ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Şevval, Seval, Simay, Meral, Oral, Ünal, Kemal, Cemal, Vural, Güral (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

Şimal ismine sahip ünlüler:

Şimal (Müzisyen).

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

S: Sezgileri güçlüdür.

İ: Hisleri güçlüdür, şefkatli kişilerdir.

M: İşkolik kişilerdir.

A: Cesur öncü kişileri ve idealist insanları temsil eder. Hırslıdırlar.

L: L harfi, aşktan gelen büyük ilhamı, iki kişi arasındaki sonsuza dek bağlayıcı duyguyu ifade eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Şimal İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★



ŞİMAL İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 1, 8, 11, 23 ve 39.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: İskenderit