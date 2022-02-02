Yunus İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YUNUS İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yunus

Yunus Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

YUNUS İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Yunus, balinalardan, ılık ve sıcak denizlerde sürüler durumunda yaşayan, boyları 3 metreye kadar erişebilen, memeli deniz hayvanı (Delphinus) anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğünde ise Yunus isminin anlamı için şu bilgi verilmektedir: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

(Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

YUNUS İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yunus ismi açık fikirliliği, arzuyu ve iyimserliği çağrıştırır. Bu isme sahip olanlar coşkulu, sempatik, iletişimsel, şefkatli, idealist, samimi ve yaratıcı olma eğilimindedir. Parçası oldukları her şeye önem verirler ve katkıda bulunmak isterler. İlişkiler, arkadaşlıklar ve aile bu isme sahip olan kişiler için önemlidir.

YUNUS İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yunus Emre, Yunus Akgün (futbolcu), Yunus Günçe (Oyuncu)

Yunus ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Yusuf, Yücel, Yakup, Yunus Emre (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA YUNUS İSMİ GEÇİYOR MU?

TDV Ansiklopedisi'nde şu bilgi verilir: Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen bir peygamber.

İbrânîce Yonah (güvercin) kelimesi Grekçe’ye Ionas, Arapça’ya Yûnus, Batı dillerine Jonas ve Jonah şeklinde geçmiştir. Kelimenin Arapça’da “görmek” anlamındaki ens veya “dostluk” anlamındaki ünsiyyet kökünden türediği yolundaki görüş doğru kabul edilmemiştir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: Bu harfle başlayan isimler, negatif karakteristik özelliklerini çabalarıyla kendilerini başarılı kılacak özelliklere dönüştürebilirler.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

N: İsmin içinde yer alan “N” harfi, kişiyi derin duygulara sahip olan fakat bu duygularını gizleme eğiliminde olan biri yapar.

U: İsmin son hecesinde yer alan “U” harfi, refah ve istikrarı işaret eder. Bu kişiler etraflarında bulunan eşyaların ve malların şık olmasını lüks olmasını arzular.

S: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yunus İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Eczacılık, Satış Danışmanlığı, Tüccar veya benzerleri.

İSME GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSME GÖRE AŞK HAYATLARI

İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

İsmi “Y” ile başlayan kişiler, oldukça dayanıklı, objektif ve hedef odaklı insanlardır. Başkalarına ihtiyaç duymadan kendi işlerini halleden güçlü karakterde insanlardır. İsminin son harfi “S” olan kişiler, duygusal olarak manipüle edilebilen insanlardır fakat etkileyici yapıları ve sevimlilikleri sayesinde başka insanları etki altına da alabilirler.

YUNUS İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Yunus ismindeki insanlar duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 7, 12, 28 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.