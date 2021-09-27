Yüsra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

YÜSRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Yüsra

Yüsra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



YÜSRA İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli olan Yüsra ismi kolaylık, refah, talih ve başarı anlamına gelmektedir. Bazı kaynaklara göre 'Sol taraf' anlamındadır. Müslüman ülkeler arasında en yaygın kullanılan kadın isimlerinden biridir. TDV Ansiklopedisine göre Leyl Suresi 7. âyette geçen ve Allah’ın cömert kuluna kolaylaştıracağı bildirilen “yüsrâ” “rahatlık ve mutluluk yolu” veya “daha fazla iyilik yapma özelliği, erdemi” olarak açıklanmıştır. (Ecrin isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

YÜSRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yüsra ismi katkı, teşvik ve saygıyı simgeler. Onur, gurur, açık sözlülüğü ve neşeyi çağrıştırır. Uyumlu, dürüst, saygılı, nazik, içten ve samimi bir kişiliğe sahiptir. Çevresindeki insanların düşüncelerine değer verir. Aynı zamanda çok cömert, yardımsever ve paylaşımcı biridir. Heyecanlı, neşeli ve girişken yapılarıyla girdikleri her ortamın enerjisini pozitife çevirirler. Sorumluluk sahibi, çalışkan ve işbirlikçi bir karaktere sahiptirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

YÜSRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Yüsra Geyik, Yüsra Mardini (Suriyeli yüzücü), Yusra Amjad (Pakistanlı şair, yazar)

Yüsra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Büşra, Lara, Beril, Zühra, Zümra, Erva, Afra, Ahra, Akdora, Alara, Almira, Asayra, Azra, Bahira, Behra, Buhayra, Büşra, Büteyra, Dilara, Efra, Emira, Emra, Esra, Evra, Ezra, Hazra, Hira, Hümeyra, İkra, Kübra, Lara, Mahra, Meyra, Mısra, Mira, Nevra, Nira, Nisra, Pamira, Safira, Sahara, Sahra, Semra, Sera, Seyra, Sümeyra, Şuara, Vera, Zara, Zehra, Züheyra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: Y harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA YÜSRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Yüsra ismi Kuran'da geçmektedir. Birden fazla İslami anlamı vardır, refah خوشحالی anlamına gelir. Arapça kökenli bir isim olan Yüsra ismi, Bakara Suresi 185. Ayet ve Talak Suresi 7. Ayet, İnşirah Suresi 5-6. Ayet'te geçmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

Y: İsmin ilk harfi olarak yer alan “Y” harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

Ü: İsmin içinde yer alan “Ü” harfi geniş bir sosyal çevreyi, kuvvetli insan ilişkilerini ve zenginlik hırsını temsi eder.

S: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Yüsra İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Antropolog, İç Mimari, Sağlık Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi Y ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilerler. Kimseden destek almadan kendi ayakları üzerinde duran kişilerdir. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

YÜSRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapsinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 9,13, 30 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sanatsal ve tiyatral yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.