Sıla’dan “Kafa Yüksek Kalp Kırık” albümünün ilk teklisi: Evvel Ezel

Sıla, benim için hep duyguların, aşkların, ayrılıkların, hüzünlerin…

Dilimizin ucuna gelip de söyleyemediğimiz tüm cümlelerin bekçisi oldu.

Ve evet, Sıla artık kendi evreninde kendi tahtını çoktan kurdu.

Yeni şarkıların heyecanıyla Kapadokya dönüşü Kayseri uçağından iner inmez soluğu Sıla’nın gecesinde aldım.

Zorlu Center Walkers’ta düzenlenen tanıtımda daha ilk notada anladım:

Bu sadece yeni bir şarkı değil, yepyeni bir Sıla döneminin kapısı.

Sıla, sekizinci albümü “Kafa Yüksek Kalp Kırık” tan ilk olarak “Evvel Ezel”i sundu.

Söz yine Sıla’ya; müzik Sıla ve Efe Bahadır’a ait. Yıllardır birbirine yaslanan kalp ve akıl ortaklığı bir kez daha karşımızda.

Düzenlemede Cenk Erdoğan’ın ustalığı ince ince işlenmiş.

Klibin sinematografisi ise Aslı Çeliker’in güçlü gözünün eseri; izleyince insanın içini sarsıyor.

Sıla, “Evvel Ezel”i anlatırken gözlerindeki ışığı görünce dedim ki: “Bu albüm, sadece bir albüm olmayacak. Hepimizin içinden geçen şeylerin toplu güncesi olacak belli.”

“Evvel Ezel” yayımlandığı anda da bunu hissettirdi; müzikseverlerin kalbine direkt dokundu.

Tabii “Evvel Ezel” sadece başlangıç.

Albümün tamamı, farklı dönemlerde yazılmış, farklı ruh hâllerinden beslenen dokuz şarkıyla geliyor.

Yani bildiğin Sıla sineması: Bazen “Vaziyetler”deki o hınzır gülüş, bazen “Acısa da Öldürmez”deki büyüyen kalp, bazen “Saki”deki içe dönen gece sessizliği…

Belki de daha da derinine inecek.

Bekliyoruz.

Albümün süpervizörü yine Cenk Erdoğan.

Nisan gibi çıkması planlanan “Kafa Yüksek Kalp Kırık”ta şu şarkılar olacak: Cayır Cayır, Evvel Ezel, Ağırbaşlı Serseri, Kötü Kötü, Hayran, Tanıdık Biri, İzmir, Neon Hayatlar, 9 Canlı.

Ben şahsen merakla bekliyorum.

Gecede Sıla’yı dostlarının yanı sıra, uzun süredir birlikte olduğu İlker Kaleli de yalnız bırakmadı.

İkisi gerçekten çok yakışıyor ve gecede birbirlerinden gözlerini ayırmadılar.

İkisine de bayılıyorum; hep çok mutlu olsunlar, hep çok güzel hikâyeler üretsinler.

Daha ne olsun?