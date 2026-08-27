'Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak'

Gözler, Tarkan’ın 29 Ağustos’ta Marmaris’deki D-Maris’te vereceği konserde… 2.5 saat sahnede kalacak olan Tarkan bu geceden 750 bin dolar (36 milyon TL) kazanacak...

Müge Dağıstanlı Erdoğan

Müge Dağıstanlı Erdoğan

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'Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak'

2.5 MİLYON TL’LİK LOCALARDA YER YOK

Gelelim, pop yıldızını izleyecek olanlara ve ödeyecekleri rakamlara… Türk ve Avrupa sosyetesinden isimler şimdiden yerlerini ayırtmış. Öyle bedava bilet de yokmuş. Tanesi 45 bin Euro (2.5 milyon TL) olan 12 locayı çoktan kapatmışlar. Localar 7 kişilik. Konseri ayakta izlemenin bedeli bile 1.750 Euro (98 bin TL)

SEYİRCİ SAYISI 600 BİNE ÇIKTI

Dedik ya, bu rakamları verenler Avrupa’nın ve Türkiye’nin en zengin aileleri… Talep o kadar artmış ki, konser alanı otelin helikopter pistine alınmış. Seyirci kapasitesi 400 binden 600 bine çıkarılmış. Otelde kalanlara da şöyle bir fırsat sunulmuş: 2 gece konaklayanlara Tarkan bileti verilecek. Bunun için ödenecek rakam da; 7 bin 500 Euro (420 bin TL) Tarkan’ın kazandığı rakamlar, kırdığı seyirci rekorları kimine “Helal” dedirtiyor, kimi de “haset”leniyor. İkinci gruba hatırlatmakta fayda var: Kariyerinde 35. yılına girecek olan Tarkan artık yalnızca pop ya da mega star değil. ‘Zamansız, kültürel bir ikon’. Bu yüzden konuşuyor, tartışıyor, bilet fiyatı artarsa da konserlerine koşuyoruz. 

 'Tarkan 2.5 saatte 36 milyon lira kazanacak' - Resim : 1

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