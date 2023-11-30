20-26 Kasım Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film

10 - Ünlü Stilistin Gizemli Ölümü - Crime Diaries: The Celebrity Stylist
Ünlü bir stilistin cesedi annesininkinin yanında bıçaklanmış hâlde bulununca, genç bir dedektife olayı çözmesi için 20 gün verilir. (Gerçek olaydan esinlenilmiştir)
9- Şarkını Söyle - Sing 2
Buster Moon ve onun müzisyen arkadaşları, bir köşeye çekilmiş rock yıldızı Clay Calloway'i, yeni gösterilerinin açılışında onlara katılmaya ikna etmek zorundadır.
8- The Killer
Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.
7- Hayatımın En İyi Noel Tatili - Best. Christmas. Ever!
Kaderin bir cilvesi Charlotte ve Jackie'nin ailelerini Noel için bir araya getirince Charlotte eski arkadaşının kusursuz görünen hayatının gerçek olamayacağını kanıtlamaya koyulur.