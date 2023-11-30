20-26 Kasım Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film

Netflix Türkiye'de 20-26 Ekim arasında en çok izlenen filmler belli oldu. İşte Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film...

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20-26 Kasım Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film - Resim : 1

10 - Ünlü Stilistin Gizemli Ölümü - Crime Diaries: The Celebrity Stylist

Ünlü bir stilistin cesedi annesininkinin yanında bıçaklanmış hâlde bulununca, genç bir dedektife olayı çözmesi için 20 gün verilir. (Gerçek olaydan esinlenilmiştir)

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20-26 Kasım Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film - Resim : 2

9- Şarkını Söyle - Sing 2

Buster Moon ve onun müzisyen arkadaşları, bir köşeye çekilmiş rock yıldızı Clay Calloway'i, yeni gösterilerinin açılışında onlara katılmaya ikna etmek zorundadır.

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20-26 Kasım Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film - Resim : 3

8- The Killer

Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı önemli bir görevin ardından, kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avıyla işverenlerine ve de kendine savaş açar.

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20-26 Kasım Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film - Resim : 4

7- Hayatımın En İyi Noel Tatili - Best. Christmas. Ever!

Kaderin bir cilvesi Charlotte ve Jackie'nin ailelerini Noel için bir araya getirince Charlotte eski arkadaşının kusursuz görünen hayatının gerçek olamayacağını kanıtlamaya koyulur.