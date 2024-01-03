2024 yılının damatlık trendleri

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BOHEM TARZI
Bej, kiremit veya karamel renkleri açık hava düğünleri için mükemmel olacak. Üstelik bohem, minimalist ve lüks düğünler gibi farklı konseptlerle de uyum sağlayacaktır.
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ETKİLEYİCİ RENKLER
Son yıllarda ortaya çıkan trendlerden biri de klasik koyu renklerin dışında mavi tonlardaki renkleri kullanmak.
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ZAMANSIZ SMOKİN
Modası hiçbir zaman geçmeyen klasik smokin, önümüzdeki sezon da damatların popüler tercihi olmaya devam edecek.
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KONTRAST SEÇİMLER
Gelinle uyumlu görünmek adına beyaz smokin veya sadece beyaz bir ceket tercih edilebilir.