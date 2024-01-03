2024 yılının damatlık trendleri

Farklı konseptler geliştikçe damatlıklar da düğün stilinin önemli bir parçası haline geldi. Kumaşlardan renklere kadar 2024 damatlık trendlerinde pek çok yenilik var.

1 / 6
2024 yılının damatlık trendleri - Resim : 1

BOHEM TARZI
Bej, kiremit veya karamel renkleri açık hava düğünleri için mükemmel olacak. Üstelik bohem, minimalist ve lüks düğünler gibi farklı konseptlerle de uyum sağlayacaktır.

2 / 6
2024 yılının damatlık trendleri - Resim : 2

ETKİLEYİCİ RENKLER
Son yıllarda ortaya çıkan trendlerden biri de klasik koyu renklerin dışında mavi tonlardaki renkleri kullanmak.

3 / 6
2024 yılının damatlık trendleri - Resim : 3

ZAMANSIZ SMOKİN
Modası hiçbir zaman geçmeyen klasik smokin, önümüzdeki sezon da damatların popüler tercihi olmaya devam edecek.

4 / 6
2024 yılının damatlık trendleri - Resim : 4

KONTRAST SEÇİMLER
Gelinle uyumlu görünmek adına beyaz smokin veya sadece beyaz bir ceket tercih edilebilir.