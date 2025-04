2025 İlkbahar/Yaz: Öne çıkacak moda trendleri

More is more

Gösterişli, cesur ve dikkat çekici silüetler moda perdesinde kendini göstermeye başlıyor. Maksimalizm, minimalizmin aksine farklı doku katmanlarıya, desenlerle ve ayrışan malzemelerle gündeme geliyor. Dantel, deri veya saten her an sahnenin önüne atlayabilir! Sessiz lükse veda edip, dizginlenemeyen maksimalizme göz kırpıyoruz. Peki, nerede görmüştük? Dries Van Noten’de goblen desenli saten kumaşla karşımıza çıkarken, Alexander Mcqueen’de heykelsi bir dramatik etkiyle kendini benimsetmeyi başarmıştı. Gösteriş baş ucumuzda diyor ve Schiaparelli’nin fütüristik duruşunu saygıyla selamlıyoruz.