2025 İlkbahar/Yaz: Öne çıkacak moda trendleri

Derin bağlar

Modernize etme! İşte doğru tarif bu. Büyükannenizin çiçek desenli koltuğu, perdeleri ya da yastık kılıfları. Hepsi tasarımcıların radarında! Romantik ve feminen olmasının yanı sıra, saten ve dantel kumaşlarla da kendi manifestosunu yazıyor. Anneannenizin sandığına doğru ilerlemenin tam zamanı! Vetements sabah yeni uyanan, yatak kılıfı sarmalıyla karşımıza çıkıyor. Oldukça cesur bulduk! Bally’deki desen renkleriyle baharın geldiğini tekrar kutladık ve Chloé bizi bir ilkbahar sabahı kuş cıvıltılarına doğru götürdü. Ayakkabı tercihinizin bu sezon bir numaralı kuralı; kuralsız olmak!