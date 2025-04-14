2025 İlkbahar/Yaz: Öne çıkacak moda trendleri
Kum setinin üzerinde uçan martılara ve az ileride bizi selamlayan maviye hayran kalırken, içimizdeki coşkuyu hatırlıyoruz. İşte 2025 İlkbahar/Yaz sezonu da bu coşkunun içinde barındırdığı tazelik ve özgürlük hissini baharın eşiğinde bize gösteriyor.
Elele Şubat - Mart 2025 sayısından.
Geçmişe saygı duyarak, kendi bildirisini yayınlayan sahnesinde maksimalizm ve fütürizm etkisi gözümüze çarpıyor. Hayal gücünün ötesinde silüetler sokaklarda buluşurken, aklımıza şu söz geliyor:
"Zihnimin özgürlüğüne vurabileceğiniz ne bir kilit var, ne bir sürgü, ne de kapatabileceğiniz bir kapı." Virginia Woolf
İşte 2025 yılının ilkbahar ve yaz aylarında içimizi ısıtacak moda trendeleri...
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More is more
Gösterişli, cesur ve dikkat çekici silüetler moda perdesinde kendini göstermeye başlıyor. Maksimalizm, minimalizmin aksine farklı doku katmanlarıya, desenlerle ve ayrışan malzemelerle gündeme geliyor. Dantel, deri veya saten her an sahnenin önüne atlayabilir! Sessiz lükse veda edip, dizginlenemeyen maksimalizme göz kırpıyoruz. Peki, nerede görmüştük? Dries Van Noten’de goblen desenli saten kumaşla karşımıza çıkarken, Alexander Mcqueen’de heykelsi bir dramatik etkiyle kendini benimsetmeyi başarmıştı. Gösteriş baş ucumuzda diyor ve Schiaparelli’nin fütüristik duruşunu saygıyla selamlıyoruz.
Derin bağlar
Modernize etme! İşte doğru tarif bu. Büyükannenizin çiçek desenli koltuğu, perdeleri ya da yastık kılıfları. Hepsi tasarımcıların radarında! Romantik ve feminen olmasının yanı sıra, saten ve dantel kumaşlarla da kendi manifestosunu yazıyor. Anneannenizin sandığına doğru ilerlemenin tam zamanı! Vetements sabah yeni uyanan, yatak kılıfı sarmalıyla karşımıza çıkıyor. Oldukça cesur bulduk! Bally’deki desen renkleriyle baharın geldiğini tekrar kutladık ve Chloé bizi bir ilkbahar sabahı kuş cıvıltılarına doğru götürdü. Ayakkabı tercihinizin bu sezon bir numaralı kuralı; kuralsız olmak!
Estetik güç
Özellikle karantina günlerinin ardından farklı görünümlere şahitlik etmiştik. Ofis kıyafetlerini çok daha farklı alternatiflerle kombinlemiş, konfor ve şıklığı bir arada yaşamıştık. Şimdiyse bu görünümler usta kalıp ve kesimlerin harmanıyla sokaklara taşınıyor. Tabii ki, yine daha konforlu olarak! Güçlü ve ayağı sağlam yere basan, günlük hayatın modern muhafızları görünümlerini inceliyoruz. Bottega Veneta midi boy eteğiyle, Loewe renk bloğuyla, Saint Laurent sofistike iddiasıyla ve Sacai sporlaştırdığı görünümüyle bizden tam puan alıyor.