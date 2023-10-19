9-15 Ekim Netflix'te Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film

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10- Gemini Man - İkizler Projesi
Kısa süre önce emekli olan bir suikastçı, gizli bir devlet teşkilatının onu öldürmek için ürettiği daha genç ve güçlü klonuyla karşı karşıya gelir.
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9- Forgotten Love- Unutulmuş Sevgi
Eskiden saygın bir cerrah olan bir adam, ailesini ve hafızasını kaybettikten sonra unuttuğu geçmişinden biriyle yeniden bağ kurunca eski hayatına kavuşma fırsatı yakalar.
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8- Hava Muhalefeti
Evli bir politikacı sevgilisiyle birlikte romantik bir kaçamak planlar. Ama eşinin de aynı uçakta olduğunu fark edince ona yakalanmamak için türlü numaralar çevirmek zorunda kalır.
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7- Konferans
Bir grup uyumsuz belediye çalışanı, görünüşte zararsız bir gezi sırasında kendi anlaşmazlıklarıyla boğuştukları yetmezmiş gibi bir de kana susamış bir katille mücadele eder.