Stil: Sokağın DNA’sı

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Gigi Hadid’in smart casual stili, Caroline Daur’un süit görünümü, Anna Wintour’ın romantik ve çarpıcı look’u ve Blanca Miro’nun havalı grunge esintilerini mercek altına aldık.
Hazırlayan: Aslıhan Sever
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GIGI HADID
DÜŞÜK BEL
Düşük bel modası yeniden gardıroplara girmeye hazırlanıyor. Özellikle bu sezon midi etek formunda çok fazla kullanılıyor. Gigi gibi crop top’larla değerlendirebilirsiniz.
(Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)
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Twist 5490,50 TL
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adLXRaisa Vanessa 1799,95 TL