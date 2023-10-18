Stil: Sokağın DNA’sı

Ünlülerin sokak stillerini incelemek için New York ve Paris sokaklarına uzanıyoruz. Asil, çarpıcı ve maksimalist stillerin izindeyiz.

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Gigi Hadid’in smart casual stili, Caroline Daur’un süit görünümü, Anna Wintour’ın romantik ve çarpıcı look’u ve Blanca Miro’nun havalı grunge esintilerini mercek altına aldık.

Hazırlayan: Aslıhan Sever

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GIGI HADID

DÜŞÜK BEL
Düşük bel modası yeniden gardıroplara girmeye hazırlanıyor. Özellikle bu sezon midi etek formunda çok fazla kullanılıyor. Gigi gibi crop top’larla değerlendirebilirsiniz.

(Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

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Twist 5490,50 TL

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adLXRaisa Vanessa 1799,95 TL