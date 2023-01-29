Alternatif rotalarla başka bir kış
Hayal ettiğimiz rotalarla buluştuğumuz, içimizden nasıl geçiyorsa öyle yaşadığımız ve güneşin keyfini sürdüğümüz bir sezonun ardından, kış mevsimi için yeni rotaları planlamanın tam zamanı. Almanya’nın pitoresk kasabaları, Tiflis, Doğu Karadeniz ve Kars-Ardahan yolculuğumuzda bize katılın!
Neşem Çelikkaya Bozdağ
@nesemcelikkaya
Gönlümüzce yaptığımız seyahatlere mola verdiğimiz uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yaz hepimize çok iyi geldi! Hayal ettiğimiz rotalarla buluştuğumuz, içimizden nasıl geçiyorsa öyle yaşadığımız ve gezdiğimiz, yazın keyfini sürdüğümüz dolu dolu bir sezonu arkada bıraktık. Sonbaharın göz kamaştıran renkli manzaraları sonrasında ‘merhaba’ dediğimiz kış mevsimi için şimdi yeni rotalar planlama zamanı!
Elele’nin bu sayısında, favorim olan dört kış rotasında masal gibi bir gezintiye çıkıyoruz! Bavyera’nın Romantik Yol kasabalarında dolaşıp Tiflis’in beklenmedik dünyasını keşfedeceğimiz, Doğu Karadeniz’in karlı manzaralarından Kars’ın Baltık mimarisine uzanacağımız rotalar eşliğinde yazı aratmayacak güzellikte bir kış bizi bekliyor.
ALMANYA’NIN PİTORESK KASABALARI
ROMANTİK YOL
Dünyanın en iyi araba yolculuğu rotaları arasında yer alan Romantik Yol, Almanya’nın en sevdiğim eyaletlerinden biri olan Bavyera’da, tablo gibi kasabaların arasından geçiyor. Würzburg’dan Füssen’e giden 460 km’lik bu araba rotası, Bavyera’nın nostaljik Orta Çağ kasabalarını ve masalsı şatolarını bir araya getiren romantik manzaraları ile ünlü. Almanya’nın Münih, Nürnberg veya Frankfurt şehirlerinden başlayacağınız Romantik Yol üzerinde görülecek 29 nokta olsa da yalnızca popüler yerlerine uğrayacağınız bir gezi için 4-5 gün ayırmak yeterli olacaktır. Romantik Yol için her mevsim uygun ama en keyifli döneminin kış ayları olduğu söyleyebiliriz. Özellikle Noel pazarlarının kurulduğu tarih aralığında bu kasabalar, Avrupa’nın en renkli kış rotalarından biri haline geliyor. Orta Çağ romantizmini yaşatan bu güzel rotada; Füssen, Schwangau, Dinkelsbühl, Rothenburg odT ve Würzburg favorilerim. Avusturya sınırındaki Füssen’in kale ve manastırı, Schwangau’nun Uyuyan Güzel masalına ilham veren görkemli Neuschwanstein Kalesi, Dinkelsbühl’ün günümüze dek korunabilmiş eski kasaba merkezi, Rothenburg odT ve rengarenk evleri, Noel ruhu ile UNESCO koruması altındaki Würzburg’un görkemli mimarisi gezi listenizde mutlaka olmalı.
KAFKASYA’NIN BERLİN’İ
TİFLİS
Gürcistan’ın başkenti Tiflis, Türkiye’den pasaportsuz, vizesiz, çipli kimliğinizi yanınıza alıp gidebileceğiniz en iyi rotalarından biri ve bu nedenle de son yıllarda oldukça popüler! Bugüne kadar beklentisiz gidip de bizi en çok şaşırtan şehirler listesine zirveden giriş yapan Tiflis; kolayca gezilebilen kompakt şehir merkezi, eski Sovyet dönemi mimarileri ve çeşitlilikte Berlin’i aratmayan konsept mekanları ile çok seveceğiniz bir yurt dışı rotası olacak. Rengarenk cumbalı evleri ve sülfür banyoları ile Eski Tiflis, şehrin simge mimarilerine ev sahipliği yapan Rustaveli Bulvarı ve ara sokakları, eski Sovyet dönemi evleri ile Galaktioni ve Asatiani, şehrin panoramik manzarası için Narikala Kalesi, bu kaleye çıkan üç dakikalık teleferik yolculuğu, görkemli Sameba Katedrali, Dry Bridge bit pazarı, konsept mekan ve mağazaları ile bir hostelden daha fazlası olan Fabrika, Gabriadze Tiyatrosu’nun yanındaki asimetrik saat kulesi Tiflis gezi listemizin demirbaşları. Tiflis’i bu kadar sevmemizdeki bir diğer neden ise hiç şüphesiz mekanları! Kahveden hamur işine, Gürcü mutfağı klasiklerinden üzüm bağlarına, hem göze hem de mideye hitap eden çok lezzetli ve beklentiler üzeri bir geziye hazır olun!
DOĞANIN İZİNDE KIŞ YOLCULUĞU
DOĞU KARADENİZ
‘Doğu Karadeniz’i görmemiş kişi Türkiye’yi gezdim diyemez’ derim hep. Doğu Karadeniz; mükemmel coğrafyamızın bizlere armağanı olarak, gerçekten de en sevdiğim gezi rotalarının başında geliyor. Nefes kesen doğası, yeşilin binbir tonunu içeren bitki örtüsü, kendine has lezzetleri ve unutulmaz manzaralar sunan yaylaları ile Trabzon, Rize ve Artvin bugüne dek gezdiğim yerler içinde ayrıdır. Yayla sezonu için en ideal dönem mayıs-eylül arasında olsa da bence Doğu Karadeniz karla birlikte kabuk değiştirip bambaşka bir yüze bürünüyor. Deneyimli gezginler ve biraz da macera sevenler, kış mevsiminin keyfini çıkarmaya Doğu Karadeniz’e bekleniyorsunuz! Trabzon’da Sümela Manastırı, Rize’de Çamlıhemşin, Çamlıhemşin’de Zil Kale, Palovit Şelalesi ve Çinçiva köyü, aynı rotada Galer Düzü, Kavrun, Elevit, Gito, Huser ve Pokut yaylaları, Artvin’in Borçka’da ve Şavşat’ta yer alan iki Karagöl’ü ile kışın en yakıştığı köylerden biri olan Bazgiret’i Doğu Karadeniz rotamızın kış önerileri. Benim bu rotaya dair konaklama önerim; şehir merkezindeki otellerin yanı sıra gideceğiniz yerlerin yakınındaki bungalov ve dağ evlerine göz atmanız. Özellikle kar yağdığında dağ evlerinde veya bungalovlarda konaklamak çok daha keyifli oluyor. Bahsettiğim gezi noktalarına ulaşım için 4x4 araç gerektiğini de ekleyeyim; yol şartlarına alışık olmayanlar bölgeden yerel bir rehber ya da transfer ile bireysel tur da planlayabilir.