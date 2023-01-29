Alternatif rotalarla başka bir kış

Neşem Çelikkaya Bozdağ

@nesemcelikkaya

Gönlümüzce yaptığımız seyahatlere mola verdiğimiz uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yaz hepimize çok iyi geldi! Hayal ettiğimiz rotalarla buluştuğumuz, içimizden nasıl geçiyorsa öyle yaşadığımız ve gezdiğimiz, yazın keyfini sürdüğümüz dolu dolu bir sezonu arkada bıraktık. Sonbaharın göz kamaştıran renkli manzaraları sonrasında ‘merhaba’ dediğimiz kış mevsimi için şimdi yeni rotalar planlama zamanı!

Elele’nin bu sayısında, favorim olan dört kış rotasında masal gibi bir gezintiye çıkıyoruz! Bavyera’nın Romantik Yol kasabalarında dolaşıp Tiflis’in beklenmedik dünyasını keşfedeceğimiz, Doğu Karadeniz’in karlı manzaralarından Kars’ın Baltık mimarisine uzanacağımız rotalar eşliğinde yazı aratmayacak güzellikte bir kış bizi bekliyor.