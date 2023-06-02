Amerikan Film Enstitüsü'ne göre tüm zamanların en ilham verici 10 filmi

10- ER RYAN'I KURTARMAK (1998)
"Er Ryan'ı Kurtarmak", Steven Spielberg'in n ilham verici filmlerinden biri.
Film, kardeşleri çatışmada öldürülen bir eri kurtarmak için birliklerini düşman hatlarının gerisine götüren ve Tom Hanks tarafından canlandırılan bir yüzbaşının hikayesini anlatıyor.
9- 34. CADDEDEKİ MUCİZE (1947)
1948 Akademi Ödülleri'nde geceden zaferle ayrılan film, Manhattan'daki bir mağazada Noel Baba olarak işe alınan Kris Kringle adında bir adamın hikayesini anlatıyor.
Edmund Gwenn ve Natalie Wood'un başrolleri paylaştığı film, özellikle yılbaşı dönemlerinde sinemaseverlerin vazgeçilmezi.
8- BREAKİNG AWAY (1979)
Dennis Quaid, Dennis Christopher ve Daniel Stern gibi isimlerin rol aldığı film, liseden mezun olan 4 yakın arkadaşın, bisiklet yarışına katılma hayali olan arkadaşlarına yardımcı olmalarını anlatıyor.
Peter Yates'in yönettiği "Breaking Away", yıllara meydan okuyan ilham verici bir spor filmi.
7- GAZAP ÜZÜMLERİ (1940)
John Steinbeck'in unutulmaz romanından beyazperdeye uyarlanan "Gazap Üzümleri" (The Grapes Of Wrath), bir ailenin Büyük Buhran sırasında yoksulluktan kaçmak için Kaliforniya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor.
Başrollerini Henry Fonda, Jane Darwell ve John Carradine'ın paylaştığı, John Ford'un yönettiği film; Amerikalı göçmenlerin o dönemdeki mücadelelerine ışık tutan bir klasik.