Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu

Carlson, "Yönetici seviyesinde bir iş bulmak uzun bir süreç gerektirebilir. Kariyerinizde ilerledikçe, rolünüze, maaşınıza ve şirket kültürü ihtiyaçlarınıza uygun bir pozisyon bulmak bir yana, sizin için ideal olma ihtimali olan daha az sayıda fırsat vardır. Mevcut ekonomik iklim de rekabeti daha çetin hale getirdi" diyor.

Ona göre yönetici pozisyonları aslında "gizli iş piyasasının" bir parçası ve nadiren iş ilanlarına yansıyor.

Carlson, "İşlerin yaklaşık %80'inin ağ kurma yoluyla bulunduğu göz önüne alındığında, başarı için en iyi şansınız, işe alım yöneticisinin tanıdığı güvenilir bir meslektaş, arkadaş veya arama profesyoneli gibi bir referans yoluyla olacaktır" diyor.

Peki, örneğin işe alım danışmanlığı yapan bir firmadan, bir 'yetenek avcısının' sizi bulmasını nasıl sağlarsınız? Carlson makalesinde yönetici arama uzmanlarının radarına takılmaya yardımcı olabilecek 9 ipucunu şöyle paylaşmış: