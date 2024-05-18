Birinin size aşık olduğunu gösteren 10 beden dili işareti

1- Yüzünüzün farklı yerlerine bakarlar

Psikolog Kim Chronister, karşınızdaki kişinin gözlerinin yüzünüzün her tarafını taramasının "birinin sizden etkilendiğinin en önemli işaretlerinden biri" olduğunu söylüyor.

Chronister'a göre, sizi kesinlikle arkadaş olarak gören bir kişi konuşurken genellikle sizle sadece göz göze konuşur.