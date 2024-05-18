Birinin size aşık olduğunu gösteren 10 beden dili işareti
Yeni biriyle flörtleşmeye başladınız ve ilk buluşmalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ancak sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? İşte karşısınızdaki kişinin size duyguları olduğunu gösteren 10 beden dili işareti...
Yeni biriyle tanışıp flörtleşmeye başlayınca size duygularını romantik komedi filmlerindeki gibi büyük jestlerle ifade etmeyecektir. Genellikle bunun yerine siz onun davranışlarından ve hareketlerinden sizden hoşlanıp hoşlanmadığını analiz etmeye çalışırsınız. Farkında olmasak bile, ilgilendiğimiz birinin yanındayken hareket ve davranış şeklimiz incelikli bir şekilde değişebilir. Nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? İşte birinin sizden hoşandığını gösteren 10 klasik beden dili hareketi...
1- Yüzünüzün farklı yerlerine bakarlar
Psikolog Kim Chronister, karşınızdaki kişinin gözlerinin yüzünüzün her tarafını taramasının "birinin sizden etkilendiğinin en önemli işaretlerinden biri" olduğunu söylüyor.
Chronister'a göre, sizi kesinlikle arkadaş olarak gören bir kişi konuşurken genellikle sizle sadece göz göze konuşur.
2- Yakın mesafe kurarlar
Birinin sizden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek istiyorsanız, size ne kadar yaklaştığına bakabilirsiniz. Çünkü aşık kişi asla hoşlandığı kişiden uzak duramaz ve aralarındaki çekim onu git gide daha da yakınlaştırır.
3- Gülümsemesi
O'Reilly'ye göre gülmek ve gülümsemek aynı zamanda ortak ilgi alanlarını paylaşmanın yanı sıra hoşlantıyı da gösterebilir.