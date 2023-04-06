Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?'nin Bambi'si Eylül Tumbar kimdir? Yakından tanıyalım
İrfan Şahin’in yapımcılığı üstlendiği “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisi bir hafta önce Netflix’te görücüye çıktı. Başarılı oyuncu Melisa Sözen’e kızı Bambi rolünde eşlik eden Eylül Tumbar da etkili oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topladı. Peki Eylül Tumbar kimdir? Kaç yaşında? Yakından tanıyalım
1 / 23
Netflix'in başrollerinde Melisa Sözen ile Eylül Tumbar'ı buluşturduğu 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisi kısa bir süre önce Netflix'te gösterime girdi.
2 / 23
Perihan Mağden’in aynı isimli romanından uyarlanan, senaryosunu Ertan Kurtalan’ın kaleme aldığı dizi izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.
3 / 23
Başrollerinde Melisa Sözen ve Eylül Tumbar’ın yer aldığı dizide Bambi rolünde eşlik eden Eylül Tumbar da etkili oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topladı. Eylül Tumbar kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? merak edildi. Yakından bakalım...
4 / 23
Birsen Altuntaş’ın haberine göre 21 yaşındaki genç oyuncu İzmir Çeşme’de yaşıyor. “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” dizisi Eylül Tumbar’ın ilk oyunculuk tecrübesi...